Bức ảnh mẹ con gây bão: Mẹ 37 tuổi trẻ trung đến mức bị nhầm là chị em

Theo trang Oricon News, người mẹ trẻ tên Yuka (37 tuổi), sống ở Nhật Bản đăng tải trên TikTok đoạn clip với tiêu đề “Làm mẹ ở tuổi 14, 20 năm sau của chúng tôi”. Video nhanh chóng gây bão trên mạng, không chỉ bởi tình cảm mẹ con khăng khít như bạn bè, mà còn vì hành trình làm mẹ gian khó của cô.

Yuka chia sẻ về trải nghiệm mang thai của mình khi chỉ mới 13 tuổi. Do có chu kỳ kinh nguyệt không đều, cô không nhận ra sự thay đổi trong cơ thể suốt 3 tháng đầu. Chỉ khi bụng bắt đầu lớn lên, cô mới nghi ngờ và phát hiện mình đã có thai.

Thời điểm ấy, Yuka luôn sống trong lo lắng và bối rối. Do đang tuổi thiếu niên nên gần như không dám chia sẻ với mẹ ruột, chỉ tâm sự với bạn thân.

2 mẹ con gây bão với ngoại hình của mình.

Yuka đã gây bất ngờ khi giấu kín việc mang thai trong suốt nhiều tháng. Cô đã khéo léo lợi dụng những bộ đồng phục rộng rãi để che giấu sự thay đổi vóc dáng của mình, đến mức cả cha mẹ và thầy cô cũng không nhận ra điều gì bất thường. Chia sẻ về trải nghiệm này, Yuka cho biết: “Từ nhỏ, tôi đã có tính cách lạc quan và hay tò mò. Tôi luôn tin rằng sẽ có cách giải quyết cho mọi vấn đề”.

Cô nhớ lại: “Hồi đó chưa có internet, tôi chỉ có thể tự mình đến hiệu sách tìm tài liệu. Trên đường mua về cuốn sách hướng dẫn mang thai, tôi mới thực sự cảm nhận rõ ràng rằng ‘thì ra mình đã mang thai được 5 tháng rồi’”.

Cuối cùng, giấy không thể gói được lửa, cha mẹ Yuka phát hiện cô mang thai và vô cùng kinh ngạc. Cô nhớ lại: “Khi đi khám thai, bác sĩ nói có thể sẽ sinh bất cứ lúc nào, cha mẹ tôi hoàn toàn hoảng loạn, còn tôi thì ngược lại, cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần phải giấu giếm nữa”.

Được biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận một họ sản phụ 14 tuổi, vì vậy đã huy động 15 nữ hộ sinh và điều dưỡng để hỗ trợ ca đỡ đẻ. Cuối cùng, con gái Yuka chào đời thuận lợi. Sau sinh, nhờ có sự hỗ trợ của gia đình, cô tiếp tục hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Do mẹ làm trong ngành làm tóc, sau khi tốt nghiệp cô cũng theo học tại trường dạy nghề, đến năm 17 tuổi lấy được chứng chỉ thợ làm tóc. Năm 19 tuổi, cô vay mượn tiền và nhận thêm sự giúp đỡ từ gia đình để mở một tiệm riêng, sau đó trả hết nợ học phí và khởi nghiệp.

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn ấy, Yuka bày tỏ lòng biết ơn với sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Cô cũng tiết lộ, sau này con gái sẽ kết hôn, còn bản thân cô lựa chọn quay về gia đình, trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

Hiện tại, Yuka và con gái (23 tuổi) đang điều hành một quán cà phê hầu gái. Ngoại hình của 2 người khiến cư dân mạng phải thốt lên: "Không thể phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con".