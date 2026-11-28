Trong video trên trang cá nhân ngày 26/11, Trịnh Sảng nói về tâm trạng thời gian gần đây. Cô mắc bệnh, năm ngoái tình trạng nghiêm trọng, luôn suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy bản thân vô dụng, đi bước nào cũng sai lầm. Nhờ sự động viên của người thân và một số fan lâu năm, Trịnh Sảng dặn bản thân "dù thế nào cũng phải sống tốt". Cô cảm ơn những người không rời bỏ mình.

Trịnh Sảng, 35 tuổi, khóc khi nói về cuộc sống hiện tại. Ảnh: Instagram/Zheng Shuang

Diễn viên lần đầu nhắc đến scandal thuê người mang thai, thừa nhận bấy giờ chưa thực sự trưởng thành về tâm sinh lý, lo sợ quá nhiều và chưa đủ kiến thức, sự dũng cảm để mang thai, làm mẹ.

Trịnh Sảng không tiết lộ công việc hiện tại, những tháng gần đây, cô đăng một số video đi chơi ở Hàn Quốc. Diễn viên thi thoảng thực hiện nội dung về làm đẹp, nấu ăn, cách đối diện khó khăn trong cuộc sống.

Cô sống ở Mỹ 5 năm qua. Năm ngoái, mạng xã hội lan truyền tin Trịnh Sảng khó khăn, chấp nhận làm nhân tình của một thiếu gia người gốc Hoa định cư ở đây, dù người này đã có gia đình. Diễn viên còn được cho đã sinh con với người đàn ông giàu có nhằm tìm kiếm chỗ dựa kinh tế.

Qua tài khoản Weibo của người đại diện, Trịnh Sảng đăng tâm thư kèm đoạn ghi âm gửi khán giả: "Mong mọi người tin tôi, tôi không gây việc tội lỗi. Tôi tự lực cánh sinh nuôi bản thân, không đời nào đi làm bồ nhí của đại gia, đây là nguyên tắc sống của tôi".

Người đại diện của Trịnh Sảng cho biết diễn viên hiện không muốn tham gia các cuộc tranh cãi, chỉ mong yên ổn để học hành, nâng cao kiến thức và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, tin đồn ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật, khiến cô phải lên tiếng.

Trịnh Sảng được mệnh danh "Nữ thần thanh xuân" nhờ hình tượng ngọt ngào trên phim, ngoài đời. Ảnh: Sina.

Từng là minh tinh hàng đầu Trung Quốc nhờ các phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới, Thanh xuân đấu, Vườn sao băng, từ năm 2021, sự nghiệp của Trịnh Sảng sụp đổ vì loạt bê bối. Ban đầu, cô lộ chuyện cùng bạn trai bấy giờ - Trương Hằng - thuê người mang thai hộ ở Mỹ, Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng từng đề nghị bỏ thai, sau đó không nhận nuôi con.

Pháp luật Trung Quốc quy định cấm mọi hình thức mang thai hộ. Trước những tố cáo của bạn trai cũ, Trịnh Sảng giải thích từng lỡ lời trong lúc nóng giận vì bị phản bội. Sau khi hai con chào đời, Trương Hằng ở Mỹ chăm sóc các bé. Giữa năm 2021, Trịnh Sảng sang Mỹ giành quyền nuôi con. Tòa xử Trương Hằng giám hộ hai bé, Trịnh Sảng được thăm nom vào các giờ cố định trong tuần.

Ngoài ồn ào mang thai hộ, diễn viên bị cơ quan chức năng Trung Quốc xác định trốn thuế, từng nộp phạt 299 triệu nhân dân tệ (46,1 triệu USD).

Trịnh Sảng khi còn là minh tinh hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Năm 2023, ông Trịnh Thành Hoa, cha của Trịnh Sảng, đăng bài viết dài trên trang cá nhân, nói con gái "chịu nỗi đau mà người bình thường không tưởng tượng nổi". Ông cho biết những năm qua, Trịnh Sảng đối diện hết biến cố này tới biến cố khác, tổn thương lớn. Dù vậy, cô mạnh mẽ vượt qua và đã bỏ qua thù hận để sống cuộc đời của mình.

Từ khi vướng scandal đời tư, Trịnh Sảng mất công việc ở làng giải trí, bị nhiều công ty kiện vi phạm hợp đồng. Năm 2024, diễn viên nói cạn kiệt tài sản, sống nhờ tiền dưỡng lão của cha mẹ. Cô mong có cơ hội làm việc, trả các khoản nợ theo phán quyết của tòa án.

"Phong sát" là cách truyền thông Trung Quốc gọi việc một nghệ sĩ bị loại khỏi hoạt động công khai trong ngành giải trí vì vi phạm chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp. Lệnh này do các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành, đài truyền hình và nền tảng tự áp dụng, thường theo các chỉ đạo chung của cơ quan quản lý. Đây là thuật ngữ trên truyền thông, chưa phải khái niệm pháp lý.