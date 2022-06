Ảo tưởng sinh ra trong gia đình giàu có, cô gái bắt bố mẹ xét nghiệm ADN

Thái độ vô ơn, bất hiếu của cô gái này làm dấy lên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Ai cũng mong mình được sinh ra trong một gia đình giàu có, sống sung sướng, không phải nghĩ ngợi gì. Thế nhưng, nếu không có được may mắn đó, chỉ cần biết nỗ lực vươn lên, cuộc sống sẽ dần khấm khá hơn. Điều đáng nói nhất là có những người hay đổ thừa cho hoàn cảnh, có những hành vi vô ơn, bất hiếu với cha mẹ mình, đó thực sự là điều cần phải lên án.

Trang Ettoday đưa tin, có một nữ sinh 21 tuổi tên Chen Meimei ở Trung Quốc luôn tự cho rằng mình xinh đẹp, học thức cao, không thể sinh ra trong một gia đình nghèo được. Cô nghĩ rằng mình là tiểu thư quyền quý, vì một lý do nào đó khiến bố mẹ ruột không nuôi mà đưa cho bố mẹ hiện tại nuôi giúp và chu cấp hằng tháng. Cô suốt ngày nghĩ tới tình huống này và gây ra nhiều phiền hà cho bố mẹ, thậm chí tới mức yêu cầu mẹ mình phải đi xét nghiệm ADN để chứng minh cô không phải con ruột.

Chen Meimei ảo tưởng mình sinh ra trong một gia đình giàu có.

Chen Meimei nghi ngờ mình không phải con ruột bởi nhiều lý do. Đầu tiên về ngoại hình, cô nghĩ mình xinh đẹp nhưng bố mẹ lại bình thường. Cô là người duy nhất trong gia đình 5 người có mái tóc vàng, những người khác tóc đen. Thứ hai, bố mẹ cô là nông dân, lúc nào cũng than nghèo, không có tiền nhưng lại cho tiền cô học đại học, còn mua nhà. Cô nghi ngờ có thể do bố mẹ ruột đã lén lút làm điều này. Thứ ba, bố mẹ cô thường xuyên mắng mỏ người chị, trong khi lại yêu thương cô nhiều hơn, cách đối xử khác biệt này càng khiến cô thêm tin rằng, mình không phải con ruột.

Dựa trên những điều bất thường này, cô tin chắc bố mẹ mình là người khác, rất có thể họ rất giàu có, buộc phải xa con gái vì nhiều lý do. Nếu được gặp lại họ, cô sẽ có cuộc sống sung sướng. Vì thế, cô yêu cầu mẹ ruột xét nghiệm ADN và nói: “Có phải mẹ không muốn con có cuộc sống sung túc, gia đình ta không còn thu nhập ổn định nữa nên mới không chịu xét nghiệm ADN đúng không”. Cô còn nhiều lần hỏi mẹ mình về tung tích của bố mẹ ruột, khi nào họ quay lại.

Mẹ của Chen Meimei một mực phủ nhận hết những gì con gái nói. Bà không đồng ý làm xét nghiệm nhưng vì không biết làm cách nào để chứng minh mình là mẹ ruột nên nữ sinh này tức giận bỏ nhà đi.

Sau đó, người mẹ đành thỏa hiệp và đồng ý làm xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy Chen Meimei là con gái ruột. Tất cả những gì cô hi vọng đều là sự ảo tưởng của bản thân.

Khi biết kết quả, cô choáng váng không tin nổi. Cô không biết phải đối mặt với bố mẹ mình bây giờ như thế nào nên đã chọn cách thuê nhà ở ngoài chứ không quay về.

Không lâu sau đó, tin tức này được lan truyền trên MXH, phần lớn cư dân mạng phản ứng gay gắt trước thái độ vô ơn, bất hiếu của cô gái đối với đấng sinh thành của mình. Một người viết: “Công sinh không bằng công dưỡng, dù họ có không phải là bố mẹ ruột đi chăng nữa cũng không nên ép mẹ mình đi xét nghiệm ADN như vậy”.

Nhiều người cho rằng, đây là hậu quả của việc con cái được nuông chiều thái quá. Cha mẹ chỉ biết chiều chuộng con cái, không chú trọng việc giáo dục, chẳng khác nào “nuôi một con tu hú”.

Số khác cho rằng, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho bố mẹ cô gái này, bởi trong quá trình lớn lên, việc đi ra ngoài xã hội, tiếp xúc với bạn bè xấu cũng có thể là nguyên nhân khiến Chen Meimei có suy nghĩ như vậy.

