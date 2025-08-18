Để xảy ra sai sót, ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia phải xin lỗi

Trong số phát sóng ngày 17/8 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, BTC đã để xảy ra sai sót, khiến kết quả vòng thi và số người bước vào trận đấu tiếp theo có sự thay đổi.

Vòng thi có bốn thí sinh tham gia: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội), Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Câu hỏi khiến BTC chương trình Đường lên đỉnh Olympia phải xin lỗi nằm trong phần thi Về đích của thí sinh Lê Đức Minh.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Bách Hiệp về nhất với 195 điểm. Đức Minh về nhì với 185 điểm, Vũ Thiên Tuấn đạt 140 điểm, còn Phạm Văn Hiếu xếp thứ tư với 85 điểm.

Điều đáng nói, kết quả này chưa chính xác bởi trong phần thi Về đích, thí sinh Nguyễn Bách Hiệp lại ghi điểm với đáp án sai. Câu hỏi "Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?" ban đầu dành cho thí sinh Đức Minh. Câu trả lời "Tự dưỡng" của Đức Minh không chính xác và Bách Hiệp giành được quyền trả lời câu hỏi.

Thời điểm ghi hình, đáp án Bách Hiệp đưa ra là "Hóa tự dưỡng", được cố vấn chương trình chấp nhận và tính điểm. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi khép lại, Ban cố vấn nhận ra rằng quyết định này là không chính xác, bởi cả hai đáp án mà thí sinh đưa ra đều chưa đúng.

Cuối chương trình, BTC đã đính chính về nhầm lẫn trong khi ghi hình.

Vì sự cố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội bước vào cuộc thi Quý của Đức Minh, BTC đã chính thức lên tiếng xin lỗi thí sinh, gia đình, nhà trường và khán giả. Theo quy chế, điểm số và thứ hạng sau khi cuộc thi kết thúc sẽ không được thay đổi. Vì vậy, để đảm bảo công bằng và nhân văn, BTC quyết định trao cho Đức Minh một cơ hội đặc biệt: trở thành thí sinh thứ 5 tại cuộc thi Quý 4.

Đức Minh trở thành thí sinh thứ 5 của cuộc thi Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia.

"Theo Quy chế tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia, sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ, và điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, BTC và Ban cố vấn quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này", BTC chương trình thông báo.

Quyết định của BTC nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách xử lý hợp tình hợp lý, vừa giữ vững sự nghiêm túc của cuộc thi, vừa đảm bảo công bằng cho thí sinh. Quyết định này cũng khiến cuộc thi Quý lần đầu có 5 thí sinh.