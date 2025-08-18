Ngư dân bắt được cá ngừ khổng lồ, bán với giá "khủng"

Mới đây tờ The Sun đưa tin, một nhóm ngư dân ở Devon, Anh đã có một bất ngờ lớn khi bắt được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ ngoài khơi bờ biển phía nam. Con cá nặng tới 201 kg và dài gần 2,5 mét, có thể cung cấp thức ăn cho hàng nghìn người.

Ngư dân Jonathan Simper, 59 tuổi, cùng con trai Harry, 29 tuổi, và thuyền viên Wayne Adams đang đánh bắt cách Dartmouth bốn dặm thì phát hiện ra con cá ngừ mắc vào lưới kéo. Ban đầu, họ có ý định thả con cá ngừ vây xanh này trở lại biển, vì đây là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, không may là nó đã chết.

Một con cá ngừ vây xanh khổng lồ đã được đánh bắt ở ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh. (Nguồn: BNPS)

Các ngư dân đã đưa con cá đến cảng Brixham, nơi một chiếc cần cẩu phải được sử dụng để nâng mẻ cá khổng lồ này ra khỏi thuyền. Con cá ngừ sau đó được bán cho một nhà bán buôn với giá 1.800 bảng Anh (khoảng 64 triệu đồng), một mức giá có thể đủ để làm thành 1.000 phần ăn.

Jonathan chia sẻ: "Chúng tôi rất hài lòng với mức giá bán nhưng đây là khoản tiền thưởng bất ngờ. Đó hoàn toàn là sự tình cờ, một điều chỉ xảy ra một lần trong đời".

Các ngư dân chụp ảnh cùng con cá ngừ vây xanh khổng lồ. (Nguồn: BNPS)

Sự trở lại của loài cá ngừ vây xanh

Cá ngừ vây xanh là loài cá có tốc độ bơi cực nhanh, có thể đạt tới 69 km/h khi truy đuổi con mồi. Chúng có thể dài tới khoảng 3 mét và nặng tới 400 kg.

Loài cá này từng biến mất khỏi vùng biển Anh vào những năm 1960 do nạn đánh bắt quá mức, đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực bảo tồn, số lượng của chúng đã tăng trở lại trong những năm gần đây và được đưa ra khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2021.