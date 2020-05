Ảnh tàn tạ kiếp “nô tì” của mẹ sau sinh gây bão mạng, nhan sắc đời thực quá khác biệt

Chủ Nhật, ngày 31/05/2020 09:00 AM (GMT+7)

Trong ảnh là một bà mẹ lôi thôi, xuề xòa, nhưng thật ra My Anh lại rất biết cách chăm sóc bản thân, luôn rất xinh đẹp.

Bức ảnh "bi pho - áp tơ" của My Anh nhận về hơn 14.000 lượt yêu thích trong một nhóm kín.

Hình ảnh đối lập hoàn toàn của các bà mẹ khi trước và sau khi sinh con vẫn thường “gây bão” bởi không những mang đến tiếng cười hài hước mà còn lẫn trong đó sự xót xa cho thân phận người phụ nữ.

Mới đây, khi My Anh (21 tuổi, hiện đang sống tại Tuyên Quang) chia sẻ một bức ảnh so sánh như thế, cộng đồng mạng lại thêm được phen dậy sóng.

Trong bức ảnh ghép giữa khi đang mang bầu xinh đẹp rạng ngời và khi bế con lôi thôi, lếch thếch trong đêm, My Anh viết: “Đây chỉ là một phần lý giải cho câu nói: Cuộc đời con gái 19 năm làm Công chúa, 1 ngày làm Hoàng hậu, 9 tháng 10 ngày làm Quý phi và cả đời còn lại làm Nô tì”. Rất nhanh chóng, chia sẻ của My Anh đã nhận được hơn 14.000 lượt like, gần 3.000 lượt chia sẻ trong một hội nhóm.

Phần lớn trong hơn 1.100 bình luận để lại đều chia sẻ chua xót về sự xuống cấp, tàn tạ và nỗi vất vả của người phụ nữ khi sinh con. Nhiều người tag chồng vào, nhắn gửi cần phải thương yêu vợ mình thật nhiều mới bù đắp được.

Nhiều mẹ không quên chia sẻ thêm hình ảnh tương tự như mình và động viên các mẹ bỉm sữa cùng nhau cố lên. Và một số cô gái chưa chồng còn dè dặt: “Như này thực sự chẳng dám lấy chồng nữa!”.

Nhưng sự thật phía sau bức ảnh mà My Anh chia sẻ thì lại trái ngược hoàn toàn: “Mình không nghĩ bức ảnh lại nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm của các mẹ như thế. Khoảnh khắc lôi thôi ấy chỉ là một khoảnh khắc nhỏ mình dậy bế dỗ em bé mới sinh, khi đi qua gương nhìn bộ dạng mình buồn cười quá thì giơ điện thoại chụp làm kỷ niệm. Chứ thực ra mình là một người khá biết chăm sóc bản thân, luôn suy nghĩ tích cực để sống”.

Thực tế My Anh là một bà mẹ rất biết chăm sóc bản thân. Dù bầu bí và sinh liền tù tì 2 bé, cô vẫn luôn giữ cho mình vẻ ngoài chỉn chu và xinh đẹp.

Quả thật, những hình ảnh đầu tóc bù xù, cúc áo cài lệch, con bế trên tay ấy của My Anh rất hiếm gặp. Bởi dù cho trong thời kỳ mang thai hay sau sinh con, cô vẫn luôn cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài xinh đẹp và chỉn chu nhất. Lần sinh con này là lần thứ 2, trước đó My Anh đã có một em bé được 10 tháng tuổi.

Trong 2 lần mang thai, My Anh chỉ tăng 11kg nên vẫn giữ cho mình được thân hình gọn gàng, cân nặng chỉ tăng vào con mà ít tăng vào mẹ. Sau ca sinh thường, My Anh gần như đã lấy lại được cân nặng trước bầu bí.

Bà mẹ trẻ cho biết, cô tăng ít cân khi mang thai vì do cơ địa vốn nhỏ nhắn, và một lối sống năng động: “Mình suy nghĩ rằng mẹ ăn được thì con sẽ phát triển tốt nên ăn uống khá thoải mái trong khi bầu bí. Mình thèm gì ăn nấy, những tháng cuối còn ăn nhiều hơn nữa, mỗi ngày 3 bữa đều đặn. May mắn là cơ địa mình không tăng nhiều nên tổng cộng chỉ lên 11kg. Ngoài ra vì đặc thù công việc kinh doanh, mình phải đi lại, vận động nhiều nên có lẽ đây là một trong những bí quyết giúp mình không bị “phát phì” và giữ được sự nhanh nhẹn cho đến gần ngày sinh”.

My Anh sinh thường bé nặng 3,1kg.

Sau sinh, cô nhanh chóng lấy lại được phong độ xinh đẹp dù bận rộn chăm sóc 2 con nhỏ.

Sau sinh, My Anh cũng tích cực chăm sóc, làm đẹp cho bản thân. Cô duy trì việc đắp mặt nạ nghệ mật ong mỗi tuần, tăng cường vận động nhẹ nhàng khi có thời gian rảnh và quan trọng là luôn cố gắng giữ cho tinh thần tích cực. My Anh cũng tranh thủ đi ngủ sớm để giữ cho làn da được tươi sáng, và đêm nếu phải dậy bế con cũng không cảm thấy bị kiệt sức.

Ngoài ra, cô cũng chú trọng trong việc ăn mặc, luôn chọn những trang phục phù hợp và đẹp dù ở nhà hay bước ra ngoài đường. Cô nghĩ riêng bản thân mình xinh đẹp đã là một điều rất tốt trong việc làm mẹ hay giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Có 2 con sinh sát nhau, ít thời gian dành cho mình nhưng may mắn là My Anh nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chồng: “Chồng mình là người vui tính, sống tình cảm. Từ khi mình mang thai bé thứ 2, anh đảm nhận trách nhiệm lo cho con lớn từ việc tắm rửa, ăn uống, cho đi học. Nhiều lúc nhìn vợ đầu bú tóc rối, anh cũng không bao giờ chê bai mà chỉ phì cười rồi lại bế con, giúp vợ buộc tóc, thay đồ. Anh cũng luôn là người song hành cùng vợ trong cả 2 lần sinh nở, lo cho vợ từng li từng tí và không ngại cả những việc như tắm gội hay vệ sinh vết khâu tầng sinh môn cho vợ”.

Chồng cô là người luôn đồng hành, chăm sóc vợ trong 2 lần sinh nở, cũng là người luôn yêu thương, chăm chút cô từng điều nhỏ nhất trong cuộc sống.

Có được một người chồng thấu hiểu và tâm lý như vậy, My Anh càng có động lực để giữ cho bản thân sạch sẽ, chỉn chu và xinh đẹp nhất có thể. Cô luôn được nhận xét là tươi trẻ, đầy đặn hơn cả thời con gái. Dù cho mang bầu hay sau sinh, cô vẫn luôn giữ được phong độ.

Chính những lời khen và ghi nhận của người xung quanh giúp My Anh càng cảm thấy tự tin, có tinh thần tích cực và giúp cô trông rạng rỡ hơn. My Anh càng cho rằng "sinh sớm nhàn sớm", việc sinh liền 2 con khi còn trẻ như bây giờ, đến sau này con lớn, cô càng có nhiều thời gian hơn để... tận hưởng cuộc sống.

Chia sẻ thêm về bức ảnh gây bão mạng, My Anh cho biết: “Mình chia sẻ bức ảnh để nói lên nỗi lòng của nhiều chị em sau sinh chăm con đêm hôm vất vả chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Mình nghĩ nhiều mẹ cho rằng nhìn mình lôi thôi, lếch thếch quá và đấy là một sự sắp đặt, nhưng thực tình đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Mình nghĩ rằng dù một bà mẹ biết chăm sóc bản thân đến thế nào thì cũng không thể tránh khỏi những giây phút xấu xí như thế được”.

My Anh cho rằng, các mẹ hãy luôn cần phải giữ tinh thần lạc quan, yêu thương bản thân mình trong mọi hoàn cảnh. Nhưng cũng đừng quá khắt khe và stress về vẻ bề ngoài, đôi khi hãy cho mình được thoải mái một chút.

My Anh cũng bày tỏ thêm quan điểm cho rằng các mẹ đừng quá khắt khe trong việc yêu cầu mình luôn phải đẹp nhất có thể. Sẽ có những giây phút bận rộn con cái, không có thời gian để chải tóc cho gọn gàng hay thậm chí là gào lên cáu kỉnh với con đi nữa… nhưng chúng ta hoàn toàn là những người bình thường, cần phải biết tha thứ và khoan dung với cả chính mình.

Dù rằng việc luôn phải ý thức đẹp đẽ là điều cần thiết. Đặc biệt nhất là những khi bước chân ra đường, hãy nhớ mình vẫn là một đóa hoa kiêu hãnh, dù mình đã là mẹ mấy con đi nữa.

