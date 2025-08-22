Anh tài xế "hốt" mẹ hai con về chung nhà sau 2 tháng được mai mối

Bạn muốn hẹn hò tập phát sóng mới nhất tuần này cùng MC Quyền Linh – Ngọc Lan mai mối cho cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân là Nguyễn Văn Tuấn (59 tuổi, Đồng Nai), lái xe taxi và Nguyễn Thị Bích Hạnh (51 tuổi, TP.HCM), buôn bán tự do.

Anh Tuấn từng trải qua cuộc hôn nhân 26 năm và ly hôn vào tháng 3/2024. Chị Hạnh cũng “lỡ một lần đò” sau 15 năm chung sống với người chồng cũ. Cả hai đều có con riêng và đến với chương trình với mong muốn tìm một người bạn đời thật sự biết quan tâm, chia sẻ.

Ngay từ khoảnh khắc “mở rào” gặp gỡ, anh Tuấn – chị Hạnh đã bày tỏ thiện cảm, dành tặng nhau những món quà nhỏ cùng lời hứa sẽ cho nhau cơ hội để đi hết quãng đời còn lại. Anh Tuấn cho rằng ở tuổi này, điều gắn kết quan trọng không còn là con cái mà chính là sự quan tâm, sẻ chia. Chị Hạnh cũng đồng tình, cho biết đã hơn 6 năm sống một mình nuôi con và nay mong tìm được người đồng hành lúc tuổi già.

Trong quá trình trò chuyện, cả hai còn thẳng thắn bàn về vấn đề tài chính. Dù ban đầu có ý kiến khác nhau, cuối cùng anh Tuấn chấp nhận để chị Hạnh giữ tiền và cùng nhau bàn bạc trong mọi chi tiêu.

Khoảnh khắc nắm tay, trao nhau nụ hôn đầu trước sự chứng kiến của MC Quyền Linh – Ngọc Lan đã khẳng định quyết tâm bắt đầu hành trình mới.

Điều khiến khán giả và cả ê-kíp ngỡ ngàng hơn cả là sau 2 tháng ghi hình chương trình, cặp đôi đã chính thức thông báo về chung một nhà. Với họ, ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm nhận được “một nửa” đích thực của đời mình – cái kết đẹp ngoài mong đợi cho hành trình đi tìm hạnh phúc muộn màng.