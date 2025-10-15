Nhà đài họp báo xin lỗi vụ MC 28 tuổi tự tử

Sau hơn một năm kể từ khi phát thanh viên thời tiết Oh Yoanna qua đời trong nghi vấn bị bắt nạt nơi làm việc, MBC đã tổ chức họp báo xin lỗi khán giả và gia đình nạn nhân.

Sáng 15/10, Chủ tịch MBC An Hyung Jun cùng thân nhân cố Oh Yoanna có mặt tại trụ sở MBC ở quận Mapo, Seoul để công bố thỏa thuận liên quan đến vụ việc.

Sau nghi thức mặc niệm dành cho người đã khuất, hai bên tiến hành ký kết thỏa thuận hòa giải, trước khi ông An trao giấy chứng nhận “Nhân viên danh dự” cho mẹ của cố phát thanh viên - bà Jang Yeon Mi. Không kìm được xúc động, bà bật khóc ngay trên bục lễ, còn Chủ tịch An bước tới an ủi.

Chủ tịch MBC An Hyung Jun an ủi mẹ cố MC.

Chủ tịch An phát biểu: “Xin cầu cho linh hồn Oh Yoanna, người ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, được an nghỉ. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất đến mẹ và gia đình cô, những người đã phải gánh chịu nỗi đau không thể diễn tả”.

Ông nói thêm: “Thỏa thuận hôm nay thể hiện quyết tâm của MBC rằng những bi kịch như thế này sẽ không bao giờ được phép tái diễn. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực để xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp hơn”.

Bà Jang Yeon Mi nghẹn ngào kể rằng nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của nhiều người, cuộc đấu tranh của bà với MBC với 28 ngày tuyệt thực để đòi công lý cho con gái, cuối cùng cũng đã khép lại. “Giờ đây, khi được đứng tại đây ký vào bản thỏa thuận, tôi vẫn thấy mọi thứ như một giấc mơ, khó tin là điều đó đã thành sự thật”.

Bà chia sẻ thêm rằng con gái mình từng rất yêu công việc tại MBC, nhưng đã đánh mất hoàn toàn lý do để tiếp tục sống. Khi đọc lại những dòng thư con để lại, bà không biết phải làm gì khác ngoài việc đứng dậy đấu tranh.

“Những gì đã đẩy con tôi đến bước đường cùng không chỉ là hành vi bắt nạt nơi công sở, mà là cả cơ chế khiến những lao động tự do trở nên yếu thế và dễ bị tổn thương”, bà nói.

Bà nhấn mạnh rằng thỏa thuận hôm nay không nên dừng lại ở lời nói hay những tuyên bố tượng trưng. “Từng cam kết phải được thực hiện bằng hành động thực tế. Tôi mong công chúng tiếp tục quan tâm đến vấn đề của lao động phi chính thức trong ngành truyền hình. Hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ được sống và làm việc trong một môi trường công bằng, tôn trọng và nhân văn hơn”, bà nói.

MC Oh Yoanna tự vẫn vì bị bắt nạt nơi công sở, hưởng dương 28 tuổi.

Oh Yoanna bắt đầu làm phát thanh viên thời tiết cho MBC từ năm 2021 và từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block. Năm 2024, thông tin cô tự tử được công bố muộn, kéo theo cáo buộc cô từng bị một số đồng nghiệp bắt nạt và cô lập.

Kết quả thanh tra đặc biệt của Cơ quan Lao động Seoul cho thấy có hành vi bắt nạt nội bộ tại MBC đối với Oh Yoanna. Tuy nhiên, do cô được tuyển dụng theo hình thức lao động tự do (freelancer), không được xem là người lao động theo Luật Lao động Hàn Quốc, nên quy định về bắt nạt nơi làm việc không được áp dụng.

Sau kết luận này, MBC ra thông cáo cho biết: “Chúng tôi nghiêm túc tiếp nhận phán quyết của Bộ Lao động về việc có hành vi bắt nạt đối với cố MC Oh Yoanna. MBC sẽ khẩn trương triển khai các biện pháp cải thiện văn hóa tổ chức và có hành động thích đáng với những cá nhân liên quan”.

Người bị cáo buộc là kẻ bắt nạt đã bị chấm dứt hợp đồng.

Theo thỏa thuận vừa công bố, MBC cũng thông báo bãi bỏ vị trí phát thanh viên thời tiết tự do, công việc mà Oh Yo-anna từng đảm nhiệm và chuyển sang hệ thống chuyên viên khí tượng toàn thời gian, đảm bảo không gây thiệt thòi cho những người đang làm việc trong vị trí này.