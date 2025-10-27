Anh chàng "chưa nắm tay ai bao giờ" e dè trước nữ thạc sĩ có tình trường dày

Tập 1.154 chương trình Bạn muốn hẹn hò do MC Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt giới thiệu cặp đôi Phạm Văn Thiện (39 tuổi, quê Ninh Bình), kỹ sư lập trình đang sống tại TP.HCM và Trần Thị Giang (32 tuổi, quê Hà Tĩnh), nữ quản lý văn phòng người Hàn Quốc ở Đà Nẵng.

Văn Thiện là người điềm đạm, chăm chỉ và sống độc lập. Anh đã có nhà riêng ở TP.HCM, được đồng nghiệp đánh giá cao vì sự nhạy bén và tinh thần cầu tiến trong công việc. Tuy nhiên, chính vì quá tập trung cho sự nghiệp mà anh thừa nhận mình “mải làm quên yêu”.

Suốt gần 40 năm, Văn Thiện chưa từng có mối tình nào, chỉ dừng lại ở những lần yêu đơn phương và đôi ba cuộc hẹn ăn uống đơn giản. “Tôi chưa từng nắm tay ai bao giờ”, anh chia sẻ về tình trường khiến khán giả trường quay ngỡ ngàng.

Trái ngược với đàng trai, Trần Thị Giang lại là người hướng ngoại, năng động và từng trải. Cô tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh, từng có 6 năm rưỡi sinh sống tại Hàn Quốc. Với Giang, tình yêu là những trải nghiệm chân thành dù đôi khi đầy sóng gió. Cô từng có hai mối tình nghiêm túc yêu xa kéo dài hơn một năm và “vài mối tình ngắn vài tháng”.

Mối tình đầu của Giang là anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi. Dù yêu nhau sâu đậm nhưng vì quá khác biệt về văn hóa, cả hai không thể tiến xa hơn.

Mối tình thứ hai của Giang với một chàng trai người Mỹ nhưng mối quan hệ của họ cũng không kéo dài khi cô phát hiện bạn trai gặp vấn đề về tâm lý. Giang cho biết: “Trước đây, tôi từng thích những chàng trai Tây vì nghĩ rằng con lai sẽ dễ thương hơn. Tuy nhiên, hiện tại, tôi muốn yêu người Việt để có sự gần gũi về ngôn ngữ và quan điểm sống”.

Đến chương trình, đàng gái đặt ra tiêu chuẩn khá cao: bạn trai cao từ 1m70 trở lên, ngoại hình dễ nhìn, sống hướng ngoại và chung thủy. Trong khi đó, Văn Thiện chỉ mong người phụ nữ biết lắng nghe, có tinh thần trách nhiệm và sẵn lòng sẻ chia.

Ngay khi “mở rào”, Giang gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào qua ca khúc Ước gì tặng đối phương. Dù thừa nhận “bạn trai không giống tưởng tượng”, cô vẫn cảm nhận anh là người chín chắn, chân thành. Văn Thiện đáp lại cô bằng lời khen “xinh đẹp, lanh lợi và thông minh”. Cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung: khi cùng đề cao sự đồng cảm trong tình yêu.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Giang bày tỏ sẵn sàng chuyển vào TP.HCM sinh sống nếu bạn trai “nuôi được mình”. Đáp lại, Văn Thiện khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ chân thành: “Anh có nhà ở TP.HCM, nếu em vào, anh lo được. Còn nếu em muốn ở Đà Nẵng, anh có thể ra thường xuyên vì anh có nhà ở Huế”.

Khoảnh khắc Văn Thiện nhẹ nhàng nắm tay Giang trên sân khấu cũng là lần đầu tiên trong đời anh được nắm tay bạn gái khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Tuy nhiên, ở phần quyết định, cả hai đều không bấm nút hẹn hò.

Văn Thiện chia sẻ lý do từ chối bấm nút: “Tôi cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn. Có những điều chỉ có thời gian mới kiểm chứng được”. Giang cũng đồng ý và nói sẽ tiếp tục giữ liên lạc với anh sau chương trình.