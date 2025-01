Lần đầu gặp, trai U40 chưa từng yêu hứa bù đắp cho mẹ hai con

Tập 1.068 của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" đã chứng kiến câu chuyện đầy cảm xúc giữa Lô Văn An (37 tuổi), nam kế toán sống tại TP.HCM và Hoàng Đình Hải Thy (36 tuổi), bà mẹ hai con đang làm nội trợ.

Văn An là một chàng trai điềm đạm, chưa từng trải qua mối tình nào. Anh chia sẻ, do đặc thù công việc ít giao tiếp, anh chưa từng nắm tay ai, dù từng có cảm tình nhưng không dám tỏ tình. Tuy còn chậm và ít tháo vát, Văn An tự tin vào khả năng chuyên môn, tính hòa đồng và niềm đam mê ca hát. Anh mong tìm một người bạn đời dễ thương, vui vẻ và chân thành.

Hải Thy là một người phụ nữ năng động nhưng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Sau 10 năm ly hôn, cô một mình chăm sóc con trai nhỏ (11 tuổi), trong khi con trai lớn (14 tuổi) sống với bố. Dù cuộc sống không dễ dàng, Hải Thy luôn nỗ lực xây dựng tương lai, tích lũy đủ để đảm bảo học phí cho con và dự định quay lại công việc bếp núc. Cô mong gặp người đàn ông cầu tiến, biết cảm thông và không ghen tuông.

Khi Văn An và Hải Thy gặp nhau, MC Quyền Linh và Ngọc Lan đã giúp cả hai vượt qua sự bỡ ngỡ. Văn An gây ấn tượng với món quà là chiếc vòng đeo tay và lời bày tỏ bất ngờ: "Anh thích em". Sự chân thành của anh khiến Hải Thy bật cười, mở lòng hơn trong cuộc trò chuyện.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của Hải Thy, Văn An khẳng định anh không quan tâm đến quá khứ mà sống dựa trên cảm xúc. "Nếu anh là chồng của em, anh sẽ chăm sóc, yêu thương em và con em. Những gì em thiếu sót, anh sẽ cố gắng bù đắp" - anh nói.

Cả hai đồng quan điểm rằng, tình yêu cần dựa trên sự tin tưởng và không kiểm soát lẫn nhau. Lời nói chân thành cùng ánh mắt ấm áp của Văn An dần chinh phục được trái tim Hải Thy. Cuối buổi, cô đồng ý cho anh cơ hội hẹn hò. Nụ hôn nhẹ Văn An đặt trên má Hải Thy đã khép lại một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc, mở ra hy vọng về một hành trình mới cho cả hai.

MC Quyền Linh nhận định Văn An là người chân thành, đáng tin cậy và khuyến khích Hải Thy mở lòng nhiều hơn.