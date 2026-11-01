26 quán quân Đường lên đỉnh Olympia, 3 tỉnh thành có nhiều nhà vô địch nhất

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 vừa khép lại sáng 1/11 với chiến thắng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nam sinh giành vòng nguyệt quế với 240 điểm, trở thành quán quân thứ 26 của chương trình.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành quán quân thứ 26 của Đường lên đỉnh Olympia.

Danh sách 26 quán quân Đường lên đỉnh Olympia qua các năm:

1. Trần Ngọc Minh - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

2. Phan Mạnh Tân - Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

3. Lương Phương Thảo - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

4. Võ Văn Dũng - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

5. Đỗ Lâm Hoàng - Trường THPT Gò Vấp, TPHCM.

6. Lê Vũ Hoàng - Trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình.

7. Lê Viết Hà - Trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi.

8. Huỳnh Anh Vũ - Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định.

9. Hồ Ngọc Hân - Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

10. Phan Minh Đức - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

11. Phạm Thị Ngọc Oanh - Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng.

12. Đặng Thái Hoàng - Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

13. Hoàng Thế Anh - Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Giang.

14. Nguyễn Trọng Nhân - Trường THPT Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang.

15. Văn Viết Đức - Trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị.

16. Hồ Đắc Thanh Chương - Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

17. Phan Đăng Nhật Minh - Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị.

18. Nguyễn Hoàng Cường - Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

19. Trần Thế Trung - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

20. Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình.

21. Nguyễn Hoàng Khánh - Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh.

22. Đặng Lê Nguyên Vũ - Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình.

23. Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa.

24. Võ Quang Phú Đức - Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

25. Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

26. Đoàn Lê Anh Đức - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Vòng nguyệt quế trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Nếu thống kê theo các tỉnh, thành sau sáp nhập, có 16/34 địa phương từng có quán quân Đường lên đỉnh Olympia, gồm: Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TPHCM, Quảng Ngãi, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hưng Yên.

Trong đó, Hà Nội, Quảng Ninh và Huế hiện là 3 địa phương có nhiều quán quân nhất, cùng có 3 người. Vĩnh Long và Quảng Trị có 2 quán quân. Trong tổng số 26 nhà vô địch, có 4 thí sinh nữ.

Đáng chú ý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có 2 năm liên tiếp giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia, với Trần Bùi Bảo Khánh (năm thứ 25) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26).

Năm 2026, 4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia là: Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội).

4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Lần lượt từ trái sang phải: Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức.

Sau 4 phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, Đoàn Lê Anh Đức giành chiến thắng với 240 điểm. Gia Bảo về nhì với 165 điểm, Quang Minh đạt 180 điểm và Thái Dương có 105 điểm.

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.