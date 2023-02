Ngoại tình không phải lúc nào cũng phá hủy hôn nhân

Hầu hết đều coi gian dối trong hôn nhân là tội lỗi lớn. Tuy nhiên, các số liệu thống kê về sự không chung thủy lại chứng minh một điều ngược lại.

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, hơn 90% người Mỹ coi ngoại tình là vô đạo đức nhưng 30%-40% lại thừa nhận từng lừa dối bạn đời. Trong một nghiên cứu khác của YouGov.com, 19% người được hỏi khẳng định họ đã có quan hệ tình dục với người khác ngoài mối quan hệ chính thức.

Ảnh minh hoạ: shutterstock.

Đàn ông hay phụ nữ ngoại tình đều gây ra nhiều tổn thương cho nửa kia. Tuy nhiên, phản ứng của những người trong cuộc rất đa dạng. Có một thực tế là khoảng 70% hôn nhân vẫn tồn tại sau ngoại tình. Đôi khi nó không chỉ tồn tại mà còn tốt đẹp hơn.Vì bạn nhận ra những lỗ hổng trong hôn nhân và biết cách khắc phục.

Rất nhiều người vợ/chồng bị lừa dối cảm thấy mình chịu một phần trách nhiệm khi bị đối phương "cắm sừng". Vì vậy, trong nhiều trường hợp, kẻ lừa dối có thể được bạn đời tha thứ.

Bên cạnh đó, thủ tục ly hôn rườm rà, nỗi sợ hãi về phản ứng của xã hội, tương lai của con cái... là một số lý do khiến một số cuộc hôn nhân vẫn tồn tại dù có sự ngoại tình.

Vì vậy, trong khi ngoại tình chắc chắn có thể làm lung lay nền tảng của một cuộc hôn nhân thì không phải cuộc hôn nhân nào cũng tan vỡ.

Chấm dứt ngoại tình

Các chuyên gia cho rằng có rất nhiều điều cần phải giải quyết để một cặp đôi có thể vượt qua chuyện ngoại tình. Điều đầu tiên, và quan trọng nhất là chấm dứt ngoại tình. Klow nói: "Người đã lừa dối không thể gặp lại người mà họ đã ngoại tình".

Ảnh minh hoạ: shutterstock.

Bác sĩ trị liệu tâm lý Lena Derhally, có trụ sở tại Washington, DC đồng ý, cô nói: "Tôi nghĩ thật lãng phí thời gian nếu bạn đang ngoại tình và người đó vẫn nhìn thấy người kia, bởi vì không có sự tin tưởng nào ở đó".

Sau khi chắc chắn rằng cuộc tình sai trái đã kết thúc, Lena Derhally hướng dẫn khách hàng của mình qua một quy trình trong đó người bị lừa dối có thể đặt bao nhiêu câu hỏi họ muốn về những gì đã xảy ra. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian, và nó phụ thuộc vào sự trung thực hoàn toàn của đối phương.

"Một số người muốn biết mọi thứ về cuộc tình," Derhally nói. "Họ muốn biết nó đã xảy ra ở đâu, bao nhiêu lần. Một số người không muốn biết càng nhiều thông tin. Điều đáng sợ về các vấn đề là có rất nhiều điều chưa biết. Sau đó, bạn thực hiện quá trình để có thể trút bỏ cảm xúc của mình với đối tác của bạn và quá trình đối tác của bạn có thể nhận được sự tha thứ đó".

Cứu vãn hôn nhân sau ngoại tình

Phục hồi hôn nhân sau ngoại tình là quá trình không đơn giản. Các nhà tư vấn có thể giúp bạn đặt cuộc ngoại tình vào đúng góc nhìn, khám phá những nguy cơ tiềm ẩn trong hôn nhân, học cách xây dựng lại và tăng cường mối quan hệ của bạn để tránh ly hôn, nếu bạn muốn.

Bạn cũng cần hiểu rõ lý do tại sao vợ hay chồng bạn ngoại tình. Điều này rất quan trọng. Vì ngoại tình có thể xảy ra cả trong các gia đình hạnh phúc cũng như những gia đình lủng củng với các lý do khác nhau. Chẳng hạn, một số nhu cầu thiết yếu của một người không được đáp ứng đủ trong hôn nhân. Có thể do lòng tự trọng thấp, không cảm thấy xấu hổ khi lừa dối nhau. Có người nghiện tình dục, luôn thèm "của lạ", hay luôn khao khát một tình yêu lãng mạn. Có người hành động thiếu tỉnh táo dưới ảnh hưởng của bia rượu, hay một lúc chán đời. Có người làm thế để trả thù người bạn đời không chung thủy. Cũng có người tạo cái cớ để kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Mỗi cuộc ngoại tình mỗi khác, bạn đừng ứng xử theo cách những người khác đã làm.

Ảnh minh hoạ: shutterstock.

Cần phải thỏa thuận một cam kết nghiêm chỉnh cùng xây dựng lại cuộc hôn nhân. Nhà tư vấn có thể giúp bạn xác nhận rõ ràng sự cam kết và ngăn ngừa nó, không để tiếp tục diễn ra trong bí mật làm xói mòn mối quan hệ.

Để có được sự thỏa thuận, chỉ khi cú sốc đầu tiên đã qua đi mới có thể bình tĩnh nói chuyện một cách minh bạch. Nếu thấy bầu không khí vẫn căng thẳng, bạn hãy dừng lại, chờ một thời điểm và hoàn cảnh thuận lợi hơn. Nếu bạn là người bị lừa dối, bạn có thể thiết lập thời gian cho việc phục hồi.

Thường thì kẻ ngoại tình hay lo lắng, bất an, thậm chí là mặc cảm về tội lỗi của mình nên bạn cần làm cho họ hiểu là bạn cũng muốn khôi phục cuộc hôn nhân. Vì thế bạn phải là người độ lượng, biết tha thứ.

Đối với nhiều người, đây là phần khó khăn nhất của hồi phục sau ngoại tình. Nếu bạn cảm thông chia sẻ với đối tác, sự tha thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cùng với thời gian.

Nhiều khi trải qua những đau đớn vật vã này, hai bạn hiểu nhau hơn và cuộc hôn nhân sẽ khỏe mạnh hơn lên. Tuy nhiên, không phải mọi cuộc hôn nhân đều có thể được cứu vãn sau ngoại tình. Đôi khi quá nhiều thiệt hại đã xảy ra, hoặc cả hai đối tác không cảm thông với nhau được.

Điều quan trọng là bạn phải xác định rằng cả hai bạn cùng cam kết xây dựng lại mối quan hệ, chứ không phải một người xây, một người phá. Nếu bạn có thiện chí và quyết tâm cao cho việc hàn gắn thì hy vọng có thể là rất lớn. Không những thế, tương lai của hôn nhân có thể sẽ phát triển về chiều sâu, trung thực và gần gũi, gắn bó hơn.

