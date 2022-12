Đàn ông có ngoại tình đôi khi do họ chưa nhận ra giá trị của gia đình hoặc là say nắng nhất thời. (Ảnh minh họa)

Khi phát hiện chồng ngoại tình, không ít chị em chọn lựa cách đi đánh ghen. Họ tin là sẽ làm cho tiểu tam thấy bẽ mặt với vai trò chính thất của mình. Từ đó, khiến tiểu tam buông bỏ chồng mình. Thế nhưng, những cuộc đánh ghen lại là cách đẩy cuộc hôn nhân của họ li hôn nhanh chóng hơn.

Cách này sẽ càng làm cho mối quan hệ của vợ chồng thêm mâu thuẫn, đẩy chồng mình ra xa hơn. Nguy cơ ly hôn sau đó khó tránh khỏi. Đặc biệt là cách đánh ghen để dằn mặt chồng. Người đàn ông dù có ngoại tình tâm lý vẫn muốn tự trọng.

Theo chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh, để trở thành một người phụ nữ thông minh, bản lĩnh khi chồng có người khác hãy có cách trị thông minh. 3 cách trị chồng ngoại tình của chị em khiến chồng nể phục này, chị em có thể tham khảo.

Thứ 1: Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào cần phải bình tĩnh

Giữ được tâm lý bình tĩnh khi phát hiện ra chồng có người đàn bà khác là điều không phải chị em nào cũng làm được. Tâm lý nóng giận, tức tối, nghĩ ngay đến việc tìm đến tiểu tam hay chồng mình để đánh ghen, ly hôn… ngay lập tức.

Nhưng trị chồng ngoại tình cần cần có sự thông minh, khéo léo. Bạn đừng để mình trở thành người phụ nữ bất hạnh khi để sự bực tức, nóng giận "chế ngự". Điều này càng tạo điều kiện cho người phụ nữ khác có được chồng bạn, còn bạn thì mất tất cả. Những quyết định đưa ra lúc nóng giận thường hay gặp phải sai lầm và có thể sẽ dẫn tới những điều hối tiếc, thậm chí làm tổn thương tới chính mình.

Việc tỏ ra yếu đuối, khóc lóc ầm ĩ hay là mắng nhiếc, trách mắng chồng không ra gì mà quan trọng cố làm chủ cảm xúc của mình. Tìm cách cân bằng trạng thái bằng những việc làm mình thích. Điều này cho bạn thời gian để suy nghĩ cẩn trọng nên hay không làm điều đó, để đưa ra quyết định đúng đắn.

Thứ 2: Hãy thay đổi bản thân mình

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng đã có chia sẻ rằng, trong đời sống vợ chồng việc mâu thuẫn là không khó tránh khỏi và việc phản bội của đối phương sẽ có lỗi của cả hai. Có khi nào bạn hỏi là vì sao chồng mình lại đi ngoại tình?. Người đàn ông nếu có một người vợ tốt, biết lắng nghe, thấu hiểu, giỏi chuyện giường chiếu… anh ấy sẽ không bao giờ ngoại tình. Khi người vợ hội tụ được những điều ấy, người chồng có ngoại tình nhiều khi chỉ là "say nắng". Chồng ngoại tình ắt có lý do bạn chưa thỏa mãn được một trong những yếu tố cơ bản trên.

Theo chuyên gia, chả ai hoàn hảo và làm vợ càng không hề dễ. Nhưng bạn nên nếu rơi vào tình cảnh phát hiện chồng ngoại tình, bản thân mình nên nhìn lại xem còn khiếm khuyết ở đâu, chịu thay đổi, học hỏi để khắc phục. Nếu như một người vợ không biết cách giao tiếp, không chú ý đến vẻ đẹp của mình, thậm chí là quá hi sinh… nhiều khi lại làm cho người chồng chán. Ra ngoài gặp phải "điều kiện thích hợp", họ có thể say nắng. Bạn không biết làm sao khéo léo trong giao tiếp, thể hiện tình yêu với chồng, khiến anh ấy say đắm mỗi đêm thì bạn có thể đi học những khóa học để thay đổi bản thân.

Khi bạn đã hoàn thiện mình, thành người phụ nữ tự tin, chủ động, chẳng cần phải đánh ghen, người chồng cũng sẽ nhìn nhận lại mà thay đổi, quay về.

Thứ 3: Hãy tạo cho người chồng cảm giác an toàn

Đàn ông có ngoại tình đôi khi do họ chưa nhận ra giá trị của gia đình hoặc là say nắng nhất thời. Khi chồng sai đường, bạn hãy giúp người chồng biết cách quay về. Thay vì cố đánh ghen, chửi rủa… nên tạo cho người chồng cảm giác an toàn. Việc người vợ vẫn nhẹ nhàng, dành tình cảm đặc biệt cho chồng và luôn tạo cho người đàn ông thấy nhà là nơi bình yên để họ trở về sau mỗi khi mệt mỏi, áp lực sẽ làm người đàn ông phải nhìn nhận lại.

Họ khi nhận ra sự hi sinh, thiệt thòi, lòng bao dung của vợ sẽ cảm thấy có lỗi. Anh ấy sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi với vợ, giữ gìn tổ ấm vốn có. Bởi lúc đó, người đàn ông nhận thấy người vợ cho mình cảm giác an toàn, còn những cô tiểu tam chỉ là vui chơi qua đường, không vì họ mà lo lắng hay hi sinh thật lòng.

