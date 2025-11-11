Nghỉ ốm vẫn đi bộ 16.000 bước, nhân viên bị sa thải ngay lập tức

Mới đây, vụ việc một công ty ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, sa thải nhân viên đã gây ra tranh cãi gay gắt và tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận nước này.

Nguyên nhân xuất phát từ việc một nhân viên họ Trần bị đuổi việc vì công ty phát hiện anh di chuyển 16.000 bước chân, thông qua ứng dụng theo dõi sức khỏe trong thời gian nghỉ ốm.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ tờ SCMP, vào ngày 29/10/2025, Bộ Tư pháp Trung Quốc đã công bố chi tiết về một vụ việc xảy ra từ năm 2019, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Trước đó, anh Trần đã xin nghỉ ốm sau khi được chẩn đoán mắc chứng căng cơ lưng do áp lực công việc vào tháng 2 và tháng 3. Sau một tháng nghỉ ngơi, anh đã trở lại làm việc.

Tuy nhiên, chỉ sau nửa ngày làm việc, anh Trần tiếp tục xin nghỉ với lý do đau chân phải. Anh nộp giấy khám bệnh, trong đó bác sĩ khuyến cáo cần phải nghỉ ngơi một tuần. Một tuần sau, anh đến bệnh viện và được chẩn đoán gai xương gót chân, đồng thời được gia hạn nghỉ ốm thêm vài ngày.

Công ty yêu cầu anh Trần đến nộp hồ sơ khám bệnh nhưng khi đến nơi, anh bị bảo vệ chặn lại. Vài ngày sau, công ty thông báo sa thải anh với lý do vắng mặt không phép và gian dối về tình trạng sức khỏe.

Sau khi bị sa thải, anh Trần nộp đơn khiếu nại lên cơ quan hòa giải lao động, yêu cầu phải bồi thường 118.779 nhân dân tệ (khoảng 440 triệu đồng). Tuy nhiên, công ty không chấp nhận và đưa vụ việc ra tòa.

Tại phiên tòa, công ty giải trình rằng, video giám sát cho thấy anh Trần đã chạy bộ đến công ty vào ngày xin nghỉ ốm vì đau chân. Ngoài ra, dữ liệu từ ứng dụng theo dõi sức khỏe cho thấy anh đã đi bộ hơn 16.000 bước trong ngày đó. Tuy nhiên, anh Trần đã phản bác lại rằng những bằng chứng này không hợp lệ vì anh đã nộp đầy đủ hồ sơ y tế, bao gồm hình ảnh chụp X-quang vùng lưng và chân.

Sau hai phiên xét xử, tòa án đã kết luận rằng công ty đã sai và buộc phải bồi thường cho anh Trần vì hành vi sa thải trái luật.