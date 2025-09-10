6 năm không gần gũi, chồng sốc nặng khi phát hiện vợ đóng phim người lớn

Mới đây, một vụ ly hôn gây chấn động tại Đài Loan. Người chồng tố vợ “cấm phòng the” suốt 6 năm, thậm chí còn phát hiện cô xuất hiện trong clip phim người lớn với người đàn ông khác. Sau khi đưa vụ việc ra tòa, kết quả cuối cùng khiến dư luận xôn xao.

Ảnh minh họa.

Theo báo Đài Loan đưa tin hồi tháng 8/2025, vụ việc được xét xử tại Tòa án quận Cao Hùng. Cặp đôi kết hôn từ tháng 11/2000, hiện con cái đều đã trưởng thành. Họ sống tại Đài Trung nhưng từ năm 2019, người vợ lấy lý do “không thể chấp nhận quan hệ vợ chồng” rồi dọn sang phòng của con, chấm dứt đời sống chăn gối.

Không chỉ vậy, người vợ còn từ chối nấu nướng và có thái độ lạnh nhạt với chồng. Quá mệt mỏi, năm 2020, người chồng xin điều chuyển công tác đến Cao Hùng, tiện thể dọn đến sống cùng con, để mặc vợ sống một mình trong căn hộ ở Đài Trung.

Mẹ chồng sau đó gọi điện hỏi con dâu thì chỉ nhận lại câu: “Tụi con không thể cứu vãn nữa”. Thế nhưng, khi bà hỏi con trai, sự thật được tiết lộ rằng, chính con dâu là người chủ động cự tuyệt quan hệ vợ chồng.

Trong một lần lên mạng xem video người lớn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ mình xuất hiện trong clip cùng người đàn ông khác. Đoạn phim thậm chí còn được đăng tải công khai trên mạng cho nhiều người xem. Không thể chịu đựng thêm, người chồng lập tức đệ đơn ly hôn và yêu cầu phân chia tài sản.

Phía người vợ phủ nhận cáo buộc, khẳng định mình không quay clip nóng, đồng thời lập luận rằng chồng vẫn về Đài Trung mỗi 2 tuần nên không thể coi là “ly thân hoàn toàn”. Cô cho rằng, hôn nhân vẫn còn cơ hội hàn gắn.

Sau khi xem xét bằng chứng, tòa án không chấp nhận lời khai của người vợ. Cuối cùng, tòa tuyên bố chấp nhận đơn ly hôn và buộc người vợ phải bồi thường cho chồng 4.998.399 Đài tệ (khoảng 4,3 tỷ đồng)