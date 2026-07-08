6 năm hôn nhân không tiếng cãi vã của cặp vợ hơn chồng 37 tuổi

Norlida Mohamed Salleh, 64 tuổi, và Muhd Sabree Razaman, 27 tuổi, kết hôn vào tháng 9/2020. Khi đó, Norlida 58 tuổi còn Sabree mới 21. Chuyện tình chênh lệch 37 tuổi từng gây nhiều tranh cãi tại Malaysia nhưng đến nay cả hai vẫn duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chia sẻ với truyền thông địa phương, Norlida cho biết mối quan hệ ngày càng bền chặt nhờ luôn trò chuyện, thấu hiểu và tôn trọng nhau.

Hai người quen nhau tại cửa hàng tạp hóa nơi Norlida làm việc. Sabree là khách quen cửa hàng, vốn thuộc sở hữu của chồng cũ thứ hai của bà. Dù sống cùng khu phố và biết nhau từ lâu, cả hai chỉ thực sự thân thiết khoảng hai năm trước khi kết hôn.

Sau khi ly hôn năm 2016, Norlida từng nghĩ sẽ không đi bước nữa. Ban đầu, bà chỉ xem Sabree như con trai vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. "Tôi chỉ quan tâm, chăm sóc cậu ấy và coi như con. Nhưng rồi chúng tôi trở thành bạn đời", bà nói, cho biết sự chân thành và chín chắn của Sabree đã khiến bà thay đổi suy nghĩ.

Về phía mình, Sabree tiết lộ với New Straits Times rằng Norlida là người phụ nữ đầu tiên anh yêu. "Tôi chưa từng yêu ai trước khi gặp vợ. Bà ấy là mối tình đầu của tôi", anh nói.

Vợ chồng Norlida và Sabree khi kết hôn năm 2020. Ảnh: FB

Norlida từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có sáu người con, hiện từ 26 đến 40 tuổi. Ban đầu, các con bà lo ngại người chồng trẻ có động cơ khác khi đến với mẹ, nhưng sau đó dần chấp nhận lựa chọn của bà. Trong khi đó, gia đình Sabree phản đối mối quan hệ lúc mới biết chuyện. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định kết hôn vì tin đây là duyên số đã được định sẵn.

Làm nhân viên bảo vệ tại một trường học, Sabree nhấn mạnh anh chưa bao giờ dựa dẫm kinh tế vào vợ. "Tôi làm việc ngày lẫn đêm vì biết rằng kiếm tiền nuôi gia đình là trách nhiệm của người chồng", anh nói.

Theo Norlida, trong suốt 6 năm chung sống, hai vợ chồng chưa từng xảy ra cãi vã. Mỗi ngày trước khi đi làm, Sabree đều xoa bóp cho vợ và chuẩn bị đồ uống trước bữa ăn.

Do khoảng cách tuổi tác, Norlida từng đề nghị chồng cưới thêm vợ để có con riêng, nhưng Sabree từ chối. "Anh ấy hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Nhưng nếu một ngày anh ấy thay đổi, tôi cũng sẽ chấp nhận", bà nói.

Đáp lại, Sabree khẳng định: "Tôi hứa sẽ chăm sóc vợ đến cuối đời và sẽ không bao giờ rời bỏ bà ấy. Dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn muốn bà luôn ở trước mắt mình".

Hiện Norlida kiếm sống bằng việc nhận làm các loại bánh truyền thống Malaysia. Bà cho biết điều mong mỏi nhất là chồng luôn khỏe mạnh để tiếp tục theo đuổi chặng đường dài phía trước, đồng thời cầu nguyện anh có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.