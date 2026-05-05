Đi làm 10 năm mới ngộ ra: 6 kiểu tiểu nhân công sở nguy hiểm nhất

Nhận diện sớm những đặc trưng của kiểu người này nới công sở sẽ giúp bạn tránh được không ít rắc rối và tổn thất.

Đặt điều, tạo dư luận sai lệch trong công sở

Kẻ tiểu nhân rất giỏi "biến không thành có". Họ hiểu rõ sức mạnh của lời nói lặp đi lặp lại, nên sẵn sàng dựng chuyện, bóp méo sự thật để dẫn dắt dư luận theo hướng có lợi cho mình.

Điểm nguy hiểm là họ thường thể hiện vẻ ngoài thẳng thắn, chính trực, khiến người khác dễ tin tưởng.

Chính sự "diễn sâu" này khiến nhiều người vô tình bị cuốn vào những câu chuyện không đúng sự thật mà không hề hay biết.

Gió chiều nào xoay chiều đó

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của kẻ tiểu nhân nơi công sở là thái độ thay đổi theo lợi ích.

Ai được lòng cấp trên, họ sẽ tìm cách tiếp cận. Ai mất vị thế, họ lập tức giữ khoảng cách hoặc quay lưng.

Mối quan hệ của họ không dựa trên sự chân thành mà hoàn toàn mang tính toán. Những người không có "giá trị lợi dụng" gần như không tồn tại trong thế giới của họ.

Bằng mặt nhưng không bằng lòng

Đây là kiểu người hai mặt điển hình. Trước mặt bạn, họ có thể hết lời khen ngợi, tỏ ra thân thiết. Nhưng sau lưng, họ sẵn sàng nói xấu, thậm chí "bán đứng" bạn khi có cơ hội.

Trong công việc, họ thường ngôn hành bất nhất, thể hiện sự khôn lỏi hơn là năng lực thực sự. Họ kiên nhẫn chờ thời cơ để vượt lên bằng những cách không minh bạch.

Xu nịnh cấp trên một cách tinh vi

Khác với lời khen chân thành, sự xu nịnh của kẻ tiểu nhân mang màu sắc vụ lợi rõ rệt. Họ sử dụng những lời "có cánh" một cách khéo léo để lấy lòng lãnh đạo, từ đó tìm kiếm cơ hội thăng tiến.

Điều đáng nói là họ thường dành nhiều thời gian để lấy lòng hơn là tập trung vào hiệu quả công việc.

Chính sự "khéo miệng" này đôi khi khiến họ dễ dàng chiếm được sự ưu ái hơn những người làm việc thực chất.

Gây chuyện thị phi, chia rẽ nội bộ

Một chiêu thức quen thuộc của kẻ tiểu nhân là tạo ra mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp. Họ có thể thêm thắt, xuyên tạc câu chuyện để kích động hiểu lầm, khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Chỉ vì lợi ích cá nhân, họ sẵn sàng "xé nhỏ" một vấn đề, biến chuyện nhỏ thành lớn, biến đúng thành sai.

Hệ quả là môi trường làm việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn họ lại đạt được mục đích trong âm thầm.

Đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm

Khi xảy ra sai sót, kẻ tiểu nhân hiếm khi nhận lỗi. Thay vào đó, họ tìm cách đẩy trách nhiệm sang người khác hoặc tạo ra "vật tế thần".

Với khả năng "lật trắng thay đen", họ có thể khiến sự thật bị che giấu, thậm chí khiến người khác hiểu sai hoàn toàn vấn đề.

Khi mọi chuyện vỡ lở, thiệt hại thường đã xảy ra và rất khó khắc phục.

Làm gì khi phải đối mặt với kẻ tiểu nhân nơi công sở?

Không phải lúc nào bạn cũng có thể tránh xa những người này. Vì vậy, điều quan trọng là cách bạn ứng xử.

Trong nhiều trường hợp, nhẫn nhịn là lựa chọn khôn ngoan. Tranh cãi trực diện với kẻ tiểu nhân thường không mang lại kết quả, thậm chí còn khiến bạn trở thành mục tiêu bị công kích.

Nếu vấn đề không quá nghiêm trọng, việc "lùi một bước" đôi khi lại giúp bạn giữ được sự bình yên lâu dài.

Bên cạnh đó, hãy học cách đặt giới hạn cho sự tử tế của mình. Sự tốt bụng nếu không đúng chỗ có thể khiến bạn trở thành người chịu thiệt. Trong công việc, cần rõ ràng giữa hỗ trợ và bị lợi dụng, giữa hợp tác và hy sinh vô điều kiện.

Quan trọng hơn cả, bạn cần giữ sự tỉnh táo và bản lĩnh. Kẻ tiểu nhân thường "mạnh với người yếu, yếu với người mạnh". Khi bạn đủ vững vàng, rõ ràng và kiên định, họ sẽ dè chừng và khó có cơ hội gây hại.