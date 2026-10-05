S.T Sơn Thạch lần đầu “bóc trần” loạt mối tình đã qua và lý do “lập di chúc”

Sơn Thạch cho biết, hồi bé hay tủi thân, nhưng khi trưởng thành thì học cách biết bao dung và trân trọng gia đình hơn. (Ảnh: NVCC)

Mất 5 năm gom bài, chấp nhận từ chối mọi show diễn để đi tìm... "màu sắc thật"

Trưởng thành từ cái nôi nhà thiếu nhi, tốt nghiệp Trường Trung cấp Múa TP.HCM và từng dũng cảm bỏ lại mức thu nhập 20 triệu/tháng vào năm 19 tuổi để bắt đầu lại từ con số 0 cùng 365daband, S.T Sơn Thạch đã có tới 18 năm cống hiến cho âm nhạc. Anh liên tục phủ sóng và gặt hái hàng loạt giải thưởng lớn: Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016, giải Vàng The Remix 2017, cho đến màn thể hiện bứt phá trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

S.T Sơn Thạch dội “bom tấn” album đầu tay sau 18 năm - Lần đầu bóc trần tất cả những mối tình đã qua. (Ảnh: NVCC)

Thế nhưng, sau từng ấy năm lăn lộn, nam ca sĩ nhận ra khán giả vẫn luôn tự hỏi: "Rốt cuộc S.T là màu gì?".

Để trả lời câu hỏi đó, S.T đã có một quyết định vô cùng táo bạo: Từ chối toàn bộ lời mời tham gia show trong năm nay để dồn toàn lực cho album đầu tay. Anh mất từ 4-5 năm chỉ để chọn lọc bài hát. Album dự kiến trình làng vào khoảng mùa thu đến mùa đông năm nay với ít nhất 8 ca khúc.

"Mọi người từng thấy tôi lúc là chàng trai tươi vui, lúc cá tính, lúc rất đương đại... Lần này, tôi muốn cho khán giả thấy màu sắc âm nhạc thật sự của mình. Tôi nghĩ mọi người sẽ không thất vọng" - S.T khẳng định.

Thành công và sự tung hô từ người hâm mộ không đến tự nhiên. Ít ai biết đằng sau một S.T luôn chỉn chu trên sân khấu là những lần làm việc kiệt lực đến đáng sợ. (Ảnh: NVCC)

Lần đầu dùng "tình cũ" làm chất liệu âm nhạc, thẳng thắn đáp trả tin đồn "8 ca khúc là 8 cuộc tình"

Điểm khác biệt chấn động nhất ở sản phẩm lần này chính là tính tự sự. Nếu trước đây S.T chỉ hát lại câu chuyện của tác giả, thì album mới này hoàn toàn là những trải nghiệm, cảm xúc thật trong những cuộc tình mà anh từng trải qua.

Số lượng bài hát và chuyện "8 cuộc tình": Album dự kiến gồm ít nhất 8 ca khúc. Khi host Nguyên Khang nói đùa rằng 8 bài hát tương ứng với 8 cuộc tình, S.T Sơn Thạch cười và làm rõ rằng con số không phải là điều quan trọng nhất. Cốt lõi đối với anh là sau mỗi cuộc tình tan vỡ hay đi qua, bản thân anh đã rút ra và đúc kết được những bài học, sự trưởng thành gì cho chính mình. Hiện tại, anh xác nhận đang hoàn toàn độc thân.

Trước khi tung trọn bộ album, S.T đã "nhá hàng" bằng single Ngược hướng (kết hợp cùng Kilian, Only C và Minh Tốc & Lam) – bài hát anh yêu thích nhất từ trước đến nay. Tác phẩm mang thông điệp văn minh về sự trưởng thành: Có những cuộc chia tay rất nhẹ nhàng, rất đẹp, khi cả hai nhận ra không còn là mảnh ghép của nhau thì đồng ý dừng lại.

Sơn Thạch cho hay, biến cố sức khỏe cùng những tin tức về người trẻ đột quỵ trong năm 2025 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn với anh. (Ảnh: NVCC)

Thành công và sự tung hô từ người hâm mộ không đến tự nhiên. Ít ai biết đằng sau một S.T luôn chỉn chu trên sân khấu là những lần làm việc kiệt lực đến đáng sợ.

Vào tháng 10/2025, khi nhận lời làm phù rể cho đám cưới Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, S.T đã phải nhập viện cấp cứu vì kiệt sức ngay trước ngày trọng đại. Cơ thể anh biến đổi trạng thái liên tục mỗi 4 tiếng: lúc sốt nóng lạnh, lúc mệt muốn ngất. Vậy mà nam ca sĩ vẫn căn đúng "khoảng thời gian khỏe nhất" trong ngày để gồng mình lên sân khấu hát tặng bạn 5 phút rồi lập tức quay về viện.

Biến cố sức khỏe cùng những tin tức về người trẻ đột quỵ trong năm 2025 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn với anh. Nam ca sĩ cay đắng thừa nhận từng có lúc phải ghi âm sẵn những điều dặn dò vào điện thoại để gửi luật sư: "Cuộc sống bây giờ vô thường hơn trước rất nhiều. Mình không biết điều gì sẽ xảy ra nên cần chuẩn bị mọi thứ". Sau những cú sốc đó, anh mới bắt đầu học cách cân bằng, chỉ làm việc 5 ngày/tuần và dành 2 ngày để hồi sức.

Sơn Thạch chia sẻ, có những lúc kiệt sức nhập viện, lập sẵn ghi âm dặn dò luật sư. (Ảnh: NVCC)

Ẩn sau vẻ ngoài tự tin của người đàn ông 36 tuổi tuổi Ngọ là một tuổi thơ nhiều trăn trở. Hồi nhỏ, S.T thường khóc một mình vì tủi thân, nhưng khi trưởng thành, anh học cách bao dung với chuyện của người lớn và trân trọng tình cảm gia đình.

Sơn Thạch, từ cậu bé hay khóc thầm đến tham vọng làm concert riêng và người "đứng sau" nâng đỡ thế hệ trẻ. (Ảnh: NVCC)

Nói về chặng đường 5 năm tới, cựu thành viên 365daband không giấu giếm tham vọng làm một concert riêng – nơi anh có thể cùng hát với hàng ngàn khán giả khi đã tích lũy đủ 50 ca khúc trong sự nghiệp. Đồng thời, anh cũng muốn mở rộng vòng kết nối, lùi lại phía sau để nâng đỡ, truyền cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm cho các nghệ sĩ trẻ thế hệ kế thừa.

Đầy trải nghiệm, đậm chất đời và đút kết từ những tan vỡ chân thật nhất – Album đầu tay của S.T Sơn Thạch hứa hẹn sẽ là một "cơn địa chấn" âm nhạc đáng chờ đợi nhất cuối năm nay.