Hội nhóm "Con ghét bố mẹ": "Bẫy mồi" của kẻ thao túng?

Dưới góc độ an ninh mạng, ông đánh giá như thế nào về bản chất của các hội nhóm “Con ghét bố mẹ”?

- Bản thân việc trẻ tìm một nơi để chia sẻ cảm xúc không phải là điều xấu. Nhưng khi một cộng đồng tập trung rất nhiều trẻ đang tổn thương, bức xúc hoặc mâu thuẫn với gia đình, nó cũng vô tình tạo ra một “tệp mục tiêu” rất rõ cho những đối tượng muốn tiếp cận và thao túng trẻ. Nguy hiểm nhất là khi trẻ công khai quá nhiều thông tin về hoàn cảnh, tâm lý và điểm yếu của mình.

Nhóm Facebook "Con ghét bố mẹ" thu hút lượng thành viên tham gia tăng đột biến gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Ảnh chụp màn hình

Những hội nhóm này có đang trở thành một “vùng trống bảo vệ” về kiểm duyệt hay không?

- Có nguy cơ như vậy nếu nhóm đông thành viên nhưng quản trị và kiểm duyệt không theo kịp. Những nội dung kích động bỏ nhà, chống đối cực đoan, xin thông tin liên hệ hoặc dụ người dùng chuyển sang nhắn tin riêng có thể tồn tại khá lâu trước khi bị phát hiện. Các tổ chức bảo vệ trẻ em cũng cảnh báo rằng môi trường trực tuyến có thể tạo điều kiện để kẻ xấu tiếp cận trẻ ở quy mô rất lớn.

Chuyên gia an toàn thông tin Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), cảnh báo các hội nhóm tiêu cực như "Con ghét cha mẹ" vô tình tạo ra tệp mục tiêu cho kẻ xấu tiếp cận và thao túng trẻ đang tổn thương tâm lý. Ảnh: NVCC

Vậy kẻ xấu thường lợi dụng tâm lý tiêu cực của giới trẻ như thế nào?

- Chúng thường không bắt đầu bằng hành vi lừa đảo ngay lập tức mà đóng vai một người “hiểu em nhất”: lắng nghe, an ủi, đồng cảm, đôi khi còn nói xấu cha mẹ cùng trẻ. Khi đã tạo được niềm tin, chúng mới từng bước hỏi tuổi, trường học, địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh hoặc hoàn cảnh gia đình để phục vụ cho việc dụ dỗ, lừa đảo hay tống tiền.

Quy trình từ “đồng cảm giả tạo” đến thao túng trẻ diễn ra như thế nào, theo ông?

Chuyên gia an toàn thông tin Ngô Minh Hiếu cảnh báo về thủ đoạn của kẻ xấu. Ảnh minh hoạ: AI

- Thông thường sẽ đi từ quan sát bài đăng → tạo sự đồng cảm → xây dựng niềm tin → chuyển sang nhắn tin riêng → yêu cầu giữ bí mật → cô lập trẻ khỏi cha mẹ và người lớn đáng tin cậy. Việc đưa cuộc trò chuyện từ không gian công khai sang ứng dụng nhắn tin riêng hoặc môi trường mã hóa là một kỹ thuật được gọi là “off-platforming” (hành động lôi kéo hoặc chuyển hướng người dùng từ một nền tảng trực tuyến chính sang một kênh hoặc nền tảng giao dịch riêng bên ngoài) giúp đối tượng giảm nguy cơ bị phát hiện.

Từ hội nhóm "Con ghét bố mẹ": Giới trẻ cần nhớ những nguyên tắc gì?

Những hệ lụy như lộ dữ liệu, gửi ảnh nhạy cảm hay bị dụ bỏ nhà nguy hiểm đến mức nào?

- Mức độ nguy hiểm có thể rất nghiêm trọng vì một khi hình ảnh nhạy cảm hoặc dữ liệu cá nhân đã được gửi đi, trẻ có thể tiếp tục bị đe dọa, tống tiền hoặc ép thực hiện những yêu cầu khác. Cảnh báo thủ đoạn grooming (bắt nạt/dẫn dụ qua mạng) thường bắt đầu bằng việc tạo lòng tin rồi thao túng trẻ cung cấp hình ảnh riêng tư, sau đó sử dụng chính những hình ảnh đó để khống chế nạn nhân.

Ông có thể chia sẻ, trẻ vị thành niên cần có những kỹ năng số cơ bản nào?

- Theo tôi, các em cần nhớ nguyên tắc: không tiết lộ địa chỉ, trường học, lịch sinh hoạt, số điện thoại hay hình ảnh nhạy cảm cho người quen qua mạng; không chuyển sang nền tảng bí mật chỉ vì người lạ yêu cầu, và đặc biệt cảnh giác khi ai đó yêu cầu “đừng nói chuyện này với bố mẹ”. Khi thấy bất an, hãy chụp lại bằng chứng, chặn tài khoản và tìm ngay một người lớn đáng tin cậy để hỗ trợ. Khuyến nghị trẻ và phụ huynh quản lý dấu vết số và thông tin cá nhân ngay từ đầu.

Cha mẹ và nhà trường nên phối hợp như thế nào mà không kiểm soát trẻ quá mức, theo ông?

- Không nên giải quyết bằng cách tịch thu điện thoại, đọc trộm mọi tin nhắn hoặc trách phạt khiến trẻ càng giấu giếm. Quan trọng hơn là tạo cho trẻ cảm giác rằng khi gặp sự cố, các em có thể nói với cha mẹ hoặc thầy cô mà không bị phán xét; đồng thời nhà trường, gia đình, nền tảng và các đơn vị chuyên môn cần có cơ chế tiếp nhận, xác minh và xử lý nhanh khi xuất hiện dấu hiệu dụ dỗ, tống tiền hoặc xâm hại.

Mục tiêu không phải là cấm trẻ sử dụng Internet, mà giúp trẻ đủ kỹ năng để sử dụng Internet một cách an toàn.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!