Bé trai 9 tháng tuổi "leo núi như người lớn", dân mạng vừa nể vừa lo

Đoạn video được quay tại một khu du lịch núi ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, thu hút khoảng 200.000 lượt thích và 17.000 bình luận trên một nền tảng video ngắn.

Trong video, bé trai được mẹ theo sát khi tự leo các bậc thang. Em đeo miếng bảo vệ đầu gối trong suốt hành trình.

Một số người xem tỏ ra lo ngại, đặt câu hỏi liệu việc để trẻ ở độ tuổi này leo núi có phù hợp hay không. “Một em bé còn nhỏ như vậy có thực sự nên leo núi không?”, một người bình luận.

Một số khác ví cách làm của cha mẹ em như việc “kéo cây non để giúp cây lớn nhanh”, hàm ý cho rằng cha mẹ đang thúc ép trẻ phát triển quá sớm.

Tuy nhiên, phần lớn bình luận thể hiện sự ủng hộ.

“Tôi ngưỡng mộ cách nuôi dạy này. Thay vì quá lo lắng khi con bị bẩn một chút, những bậc cha mẹ như vậy giúp trẻ có cơ hội vận động và khám phá”, một người khác nhận xét.

Video bé trai 9 tháng tuổi tự leo các bậc thang tại một điểm du lịch miền núi ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của dư luận.

Một số người còn đưa ra lời khuyên như cho bé đeo găng tay để tránh bị vật sắc nhọn trên đường làm bị thương.

Cha của bé, họ Hoàng, cho biết đây là lần đầu tiên con trai anh - Wenwen - leo núi. Bé bắt đầu biết bò từ khoảng 6 tháng tuổi và đến 8 tháng đã có thể tự di chuyển trên cầu thang.

Sau khi chứng kiến con trai thành thạo việc leo cầu thang ở khu dân cư, vợ chồng anh Hoàng cảm thấy con đủ khả năng tham gia chuyến leo núi.

Cả hai đều yêu thích các hoạt động ngoài trời và cho rằng con trai dường như cũng thừa hưởng sở thích này. Theo anh Hoàng, Wenwen thường tỏ ra bồn chồn nếu phải ở trong nhà quá lâu.

“Chúng tôi đưa con đi leo núi không phải để huấn luyện mà muốn giúp con tiêu hao năng lượng”, anh Hoàng nói.

Trong chuyến đi, nhiều người qua đường tỏ ra thích thú trước khả năng leo núi của cậu bé. Tuy nhiên, Wenwen dường như không bị phân tâm, tập trung quan sát hoa cỏ và cảnh vật dọc đường.

Anh Hoàng cho rằng việc leo núi mang lại “năng lượng tích cực” cho con. “Tâm trạng của bé cải thiện rõ rệt và bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau chuyến đi”, anh nói.

Vợ chồng anh Hoàng cho biết họ coi trọng cảm xúc của con, khuyến khích bé khám phá những điều mình thích nhưng luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Sau khi video lan truyền, một số phụ huynh bày tỏ mong muốn áp dụng cách nuôi dạy tương tự. Gia đình Wenwen khuyến cáo những người muốn đưa trẻ nhỏ leo núi nên có ít nhất ba người lớn thay phiên theo sát, lựa chọn các khu du lịch có đường đi thoải và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho trẻ.

Trong thời gian tới, vợ chồng anh Hoàng dự định đưa Wenwen đi leo núi hai tuần một lần và sớm cho bé trải nghiệm cắm trại.