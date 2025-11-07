45 sinh viên bị từ chối vào các trường đại học hàng đầu vì có tiền sử bắt nạt

Họ nằm trong số 45 thí sinh thuộc 6 trường đại học quốc gia lớn của Hàn Quốc bị từ chối nhập học do có liên quan đến bạo lực học đường, cho thấy sự thay đổi trong cách các trường đại học Hàn Quốc coi trọng yếu tố nhân cách trong tuyển sinh.

Sinh viên năm nhất chụp ảnh tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU) ở quận Gwanak, phía nam Seoul, trong lễ nhập học ngày 29/2/2024.

Hai sinh viên bị từ chối tại SNU nộp hồ sơ theo diện điểm thi tuyển sinh đại học quốc gia (CSAT). Dù đạt điểm cao, họ bị loại vì từng có hành vi bạo lực trong thời tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Từ năm học 2014, SNU đã áp dụng quy định trừ tối đa 2 điểm CSAT đối với thí sinh từng bị kỷ luật bằng hình thức chuyển trường hoặc đuổi học do bắt nạt.

Ở Hàn Quốc, học sinh nộp hồ sơ đại học qua hai hình thức chính: tuyển sinh sớm, dựa trên học bạ, phỏng vấn và tuyển sinh chính quy, dựa chủ yếu vào điểm CSAT.

Tại Đại học Pusan, 8 sinh viên (thuộc 6 diện tuyển sinh sớm và 2 diện chính quy) bị loại vì liên quan đến hành vi bạo lực học đường. Đại học Kangwon ghi nhận 5 trường hợp bị từ chối trong đợt tuyển sinh sớm, còn Đại học Jeonbuk cũng có tổng cộng 5 trường hợp.

Cựu công tố viên Chung Sun-sin từng bị chất vấn vì nghi ngờ can thiệp vào vụ bắt nạt học đường liên quan đến con trai.

Đại học Gyeongsang loại 3 thí sinh diện tuyển sinh sớm, trong khi Đại học Kyungpook có số lượng cao nhất, với 22 thí sinh bị từ chối.

Ngược lại, 4 trường Đại học Quốc gia Chonnam, Jeju, Chungnam và Chungbuk không từ chối thí sinh nào vì họ chỉ xét hồ sơ bạo lực học đường trong một số diện tuyển sinh đặc biệt, chẳng hạn như vận động viên.

Bắt đầu từ năm tới, tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc sẽ bắt buộc áp dụng hình thức trừ điểm đối với thí sinh có tiền sử bạo lực học đường, bất kể hình thức tuyển sinh.

Chính sách này được đưa ra sau làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng, khi con trai của cựu công tố viên Chung Sun-sin (người từng được bổ nhiệm làm Giám đốc Văn phòng Điều tra Quốc gia năm 2023) bị chuyển trường vì bắt nạt bạn học nhưng vẫn được nhận vào SNU với mức trừ chỉ 2 điểm CSAT.

Tuy nhiên, khi chính sách mở rộng, nhiều người lo ngại rằng, tranh chấp và khiếu nại trong trường học sẽ gia tăng. Ngày càng nhiều học sinh bị cáo buộc bắt nạt thuê luật sư và khởi kiện hành chính để đảo ngược quyết định kỷ luật.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, việc các hãng luật thúc đẩy các vụ kiện kiểu này đang biến các vụ bạo lực học đường thành công cụ kiếm lợi, gây tổn hại thêm cho môi trường giáo dục.