Lệ Hằng "Hoài Thát-chơ" lên tiếng về tin đồn diễn viên muốn đóng vai chính phải "có chuyện này kia" với đạo diễn

Lệ Hằng "Hoài Thát-chơ" lên tiếng khi 3 lần bị hỏi chuyện diễn viên muốn đóng vai chính phải "có chuyện này kia"

Lệ Hằng "Hoài Thát-chơ" cho rằng đây là quan điểm thiếu hiểu biết, đồng thời khẳng định năng khiếu và thực lực mới là yếu tố quyết định để một diễn viên có thể gắn bó và phát triển với nghề.

Trong đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân, Lệ Hằng cho biết đây là lần thứ ba cô nhận được câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Theo nữ diễn viên, có người cho rằng để được giao vai chính hoặc xuất hiện thường xuyên trong các dự án phim, diễn viên phải có "chuyện này chuyện kia" với đạo diễn.

Lệ Hằng chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện diễn viên đóng vai chính. Ảnh chụp màn hình trên trang cá nhân Facebook ngày 14/7

Trước nhận định trên, Lệ Hằng thẳng thắn bày tỏ: "Đó là một suy nghĩ quá không hiểu biết".

Để làm rõ quan điểm, nữ diễn viên lấy ví dụ từ lĩnh vực ca hát. Theo cô, một ca sĩ muốn được khán giả yêu mến trước hết phải có giọng hát tốt và được công chúng công nhận về năng lực. Dù có được hỗ trợ hay tạo điều kiện đến đâu, nếu không có thực lực thì cũng khó có thể chinh phục khán giả.

"Ca sĩ muốn nổi tiếng thì ít nhất phải được công chúng công nhận là có giọng hát hay. Chứ được nâng đỡ đến đâu mà hát không nổi thì cũng không thể nổi tiếng được. Diễn viên cũng vậy, phải có năng khiếu", Lệ Hằng chia sẻ.

Không chỉ phủ nhận những suy nghĩ tiêu cực về nghề diễn, Lệ Hằng còn cho biết việc trúng tuyển vào trường đào tạo diễn viên không đồng nghĩa với việc chắc chắn có thể theo nghề lâu dài.

Theo nữ diễn viên, trong quá trình học tập, năng lực của từng học viên sẽ dần được bộc lộ. Có những trường hợp dù thi đỗ nhưng sau một thời gian học lại không phù hợp với nghề và được giảng viên định hướng chuyển sang lĩnh vực khác.

"Không phải tất cả học viên tốt nghiệp các lớp diễn viên đều theo được nghề. Số người gắn bó với nghề rất ít. Có những bạn thi đỗ nhưng học một thời gian mới thấy không có năng khiếu thì các thầy cô cũng sẽ khuyên chuyển hướng", cô nói.

Lệ Hằng cũng nhấn mạnh, mỗi diễn viên đều có thế mạnh và màu sắc riêng. Chính khả năng diễn xuất, hình tượng và cá tính của từng người mới là cơ sở để đạo diễn lựa chọn diễn viên phù hợp với từng vai diễn, chứ không phải những yếu tố ngoài chuyên môn.

Khép lại chia sẻ, nữ diễn viên gửi lời nhắn tới những người có ý định theo đuổi nghệ thuật diễn xuất hãy tin vào năng lực của bản thân và nỗ lực hết mình nếu thực sự có tố chất.

"Nếu thật sự muốn theo nghề sân khấu và có khả năng thì hãy cố gắng hết sức mình, chứ không phải có chuyện nọ chuyện kia mới làm được đâu", Lệ Hằng nhấn mạnh.

Lệ Hằng: Chuyên đóng "chị đại", tội phạm từng "biến mất" nhiều năm qua

Diễn viên Lệ Hằng tên thật là Bùi Lệ Hằng, quê Tuyên Quang. Năm 1995, cô có vai diễn điện ảnh đầu tay trong bộ phim Bản tình ca trong đêm của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, vào vai Nụ – một cô gái ngây thơ, trong trẻo. Đây cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của Lệ Hằng khi cô mới là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh.

Tên tuổi của Lệ Hằng thực sự được công chúng biết đến rộng rãi sau bộ phim truyền hình Xin hãy tin em phát sóng năm 1997. Tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim nổi bật về đề tài đời sống sinh viên thời điểm đó. Trong phim, Lệ Hằng vào vai Hoài “Thatcher” – một nữ sinh cá tính mạnh, ngang tàng, thường xuyên uống rượu, đánh nhau và quậy phá không kém các chàng trai.

Sau thành công của Xin hãy tin em, Lệ Hằng tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác và gần như “đóng khung” với các vai diễn cá tính mạnh, gai góc, thậm chí là tội phạm nữ. Những vai diễn tiêu biểu của cô có thể kể đến như Bảo trong Những ngọn nến trong đêm, Thanh Sói trong Cổ cồn trắng, Ban trong Chuyện phố phường, Túy trong Phi đội chuồn chuồn…

Diễn viên Lệ Hằng thời trẻ. Ảnh chụp màn hình FBNV ngày 14/7/2026

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh, Lệ Hằng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trái ngược với hình ảnh “chị đại” trên màn ảnh nhỏ, trên sân khấu, cô hiếm khi được giao vai chính.

Những năm 2000, cuộc sống của Lệ Hằng khá êm ấm. Chị lập gia đình, sinh con gái và nhận được sự ủng hộ lớn từ chồng cũng như gia đình chồng trong việc theo đuổi nghệ thuật. Dù thu nhập từ nghề diễn không cao, nhưng nữ diễn viên cho biết chị luôn có hậu phương vững chắc để yên tâm làm nghề.

Tuy nhiên, năm 2012, Lệ Hằng bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Kể từ đó, gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz Việt. Sự vắng bóng của nữ diễn viên từng gắn liền với nhân vật Hoài “Thatcher” khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.