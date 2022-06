4 mùa trong năm tại sao phụ nữ lại ngoại tình vào mùa này nhiều hơn hẳn

Vào thời điểm này trong năm phụ nữ dễ hưng phấn và ham muốn có bạn tình tăng lên.

Ảnh minh hoạ

Nghiên cứu với 4.400 người của VictoriaMilan - một trang web hẹn hò cho những người ngoại tình ở Anh, cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng ngoại tình hơn đàn ông vào mùa hè.

Khi được hỏi, cả nam giới và phụ nữ đều nói rằng những tháng mùa hè, họ dễ hưng phấn và ham muốn có bạn tình tăng lên. Trong khi chỉ 6 trong 10 nam giới nói rằng họ cảm thấy "nóng" hơn trong những tháng nhiệt độ cao và muốn có người phụ nữ mới, thì tỉ lệ này ở phụ nữ là 4/5.

Vì sao trong tiết trời ấm áp lại có tính tích cực hơn với tình dục? Đó là do hormon. Một hormon kích thích tình dục có tên melanocyte stimulating hormon (MSH) làm tăng ham muốn tình dục ở phụ nữ và nó được tiết ra trong cơ thể khi có ánh sáng mặt trời tươi sáng.

Mặt khác, ở cả nam giới và phụ nữ, serotonin - chất dẫn truyền thần kinh đem lại cảm giác hưng phấn được sản xuất trong não suốt mùa xuân và mùa hè. Cùng với sự gia tăng nhiều hơn của ánh sáng mặt trời, việc sản xuất serotonin cũng tăng theo. Đây chính là lý do tại sao mọi người cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục tăng nhiều hơn vào mùa xuân và mùa hè.

Ngoài ra, 7/10 phụ nữ nói rằng họ dễ tán tỉnh trên mạng hơn trong những ngày hè trong khi chỉ một nửa số nam giới được hỏi nói họ tìm kiếm người mới trên Internet.

Sigurd Vedal, nhà sáng lập và giám đốc điều hành trang Victoria Milan cho biết, khảo sát này phá vỡ lời đồn thổi rằng nam giới dễ ngoại tình hơn phụ nữ.

Ông nói với Huffingtonpost: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phụ nữ không chỉ khao khát có tình mới nhiều hơn đàn ông trong những tháng mùa nóng mà họ còn sắp xếp cho việc đó để đảm bảo cân bằng giữa thời gian cho gia đình và đời sống tình dục ngoài luồng".

Một nghiên cứu gần đây cũng thấy rằng một số phụ nữ có các gen ngoại tình, trong khi đàn ông thì không có gen này. Nghiên cứu này cho thấy có 38% phụ nữ ngoại tình là do bộ gen.

Theo tiến sĩ Helen Fisher, tác giả của cuốn sách Anatomy of love: A natural history of mating, marriage, and why we stray phát biểu: "Khoảng cách về giới trong ngoại tình đã khép lại. Phụ nữ ngày nay không còn coi trọng giá trị một vợ, một chồng mà nhận thức nhiều hơn đếu nhu cầu cần được đáp ứng. Điều này có nghĩa khi không còn hài lòng thì họ sẽ đi tìm nơi khác cảm thấy phù hợp".

Ở một khía cạnh khác, chuyên gia trị liệu tình dục và các mối quan hệ, tiến sĩ Kerner nói, ngày nay phụ nữ và nam giới bình đẳng không chỉ trong kinh tế mà còn việc nhà, chăm sóc con cái. Phụ nữ đã gia tăng niềm tin là họ "có thể và nên 'có tất cả', không cần phải giả vờ trong phòng ngủ nữa". "Phụ nữ ngày nay cảm thấy ít áp lực hơn khi tình dục trong mối quan hệ không tốt. Các khách hàng nữ của tôi đã tự hỏi tại sao họ lại từng phải giả vờ phải có cực khoái", Kerner nói.

