8 lý do khiến phụ nữ ngoại tình nhiều không kém gì đàn ông

Thứ Tư, ngày 20/10/2021 13:00 PM (GMT+7)

Phụ nữ ngoại tình không hẳn chỉ vì thiếu thốn tình cảm mà có thể do tình dục chưa thỏa mãn, không được coi trọng…

1. Phụ nữ lừa dối vì tình dục

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Tình dục (Mỹ )cho thấy dù nam giới có khả năng lừa dối vì tình dục cao hơn phụ nữ nhưng cũng có rất nhiều chị em ngoại tình vì nhu cầu thể xác. Đây là một trong ba lý do hàng đầu khiến phụ nữ lừa dối trong hôn nhân. Với những người như vậy, họ sẽ ngoại tình khi tìm thấy đối tượng khác khiến bản thân hứng thú hơn trong chuyện chăn gối.

2. Phụ nữ không hài lòng với mối quan hệ hiện tại

Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy một lý do hàng đầu khác khiến phụ nữ ngoại tình là do hết yêu bạn đời hiện tại. Ngay cả khi tình yêu vẫn còn nhưng khi đã không hạnh phúc trong hôn nhân, họ có thể có xu hướng lừa dối nhiều hơn. Cho dù vì lý do gì: tức giận, vấn đề tài chính, rắc rối gia đình… thì những điều này đều gây sự buồn chán ở nhà nên phụ nữ dễ bị phân tâm, bị cám dỗ ngoại tình ở bên ngoài.

3. Ngoại tình là sai lầm nhất thời

Theo nghiên cứu, lý do hàng đầu thứ ba khiến phụ nữ ngoại tình là do họ vô tình mắc sai lầm. Có thể đó chỉ là một giúp giây say xỉn không làm chủ bản thân hay khoảnh sắc say nắng nhất thời, không suy nghĩ chín chắn. Nói chung, khi cơ hội ngoại tình thoáng qua, phụ nữ thường bị vướng vào ngay bởi họ có xu hướng bốc đồng.

4. Phụ nữ đang khao khát sự thân mật

Cho dù ngoại tình là về tình dục hay tình cảm, phụ nữ luôn khao khát sự thân mật. Nếu một người phụ nữ không cảm thấy thỏa mãn trong mối quan hệ của mình sẽ luôn dễ bị hấp dẫn bởi những người có kiểu cư xử thân mật.

Một số nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng phụ nữ có xu hướng chìm đắm vào mối quan hệ ngoại tình mạnh mẽ và sâu sắc hơn nam giới. Điều này cũng chính bởi khát khao sự gần gũi, thân mật.

5. Người mới khiến phụ nữ cảm thấy đặc biệt

Đôi khi phụ nữ lừa dối vì người mới đã cho họ một cảm giác đặc biệt hoặc khiến họ cảm thấy mình như một người khác. Phụ nữ cho rằng đối tượng ngoại tình giúp họ cảm thấy quyến rũ, được chú ý, trân trọng bất kể là ở đâu, làm gì.

6. Phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình

Tiến sĩ tâm lý học Margaret Paul giải thích: nếu một người phụ nữ không được coi trọng trong gia đình thì có thể khiến cô ấy ngoại tình. Bởi vì nửa kia không coi trọng cô ấy nên cô mới có suy nghĩ tìm đến một người đàn ông khác để được lắng nghe, để được thể hiện suy nghĩ của bản thân.

7. Phụ nữ ngoại tình vì muốn chạy trốn cảm xúc

Phụ nữ ngoại tình cũng có thể vì mối quan hệ hiện tại đang bế tắc nhưng bản thân không muốn đối mặt giải quyết. Việc này cũng như việc uống rượu say để chạy trốn cảm xúc bản thân.

8. Phụ nữ muốn chia tay hoặc thay đổi

Đôi khi phụ nữ lừa dối vì họ muốn hôn nhân kết thúc và lừa dối dường như là một cách dễ dàng để phá vỡ nó hơn là chia sẻ thẳng thắn với nửa kia. Đây là cách hiệu quả nhất nếu muốn từ bỏ bạn đời.

Nguồn: http://danviet.vn/8-ly-do-khien-phu-nu-ngoai-tinh-nhieu-khong-kem-gi-dan-ong-5020212010125617746...Nguồn: http://danviet.vn/8-ly-do-khien-phu-nu-ngoai-tinh-nhieu-khong-kem-gi-dan-ong-5020212010125617746.htm