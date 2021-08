4 lý do khiến phụ nữ ngoại tình, có điều rất đơn giản đến không ngờ

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 12:52 PM (GMT+7)

“Không có lửa làm sao có khói”, khi một người phụ nữ ngoại tình, ắt hẳn phần lớn lý do đến từ đàn ông.

Lý do khiến phụ nữ ngoại tình đôi khi rất đơn giản, nhưng không phải đàn ông nào cũng thấu hiểu. (Ảnh minh họa)

Một khi đã yêu và nghiêm túc trong một mối quan hệ, phụ nữ sẵn sàng hi sinh và cho đi tất cả những gì họ có thể. Vì sống quá cảm xúc mà thiếu đi tính lý trí đã khiến họ cảm thấy buồn bã khi đàn ông vô tâm. Khi có những giây phút yếu mềm như vậy, họ rất dễ sa ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Lý do khiến phụ nữ ngoại tình đôi khi rất đơn giản, nhưng không phải đàn ông nào cũng thấu hiểu.

1. Cảm giác an toàn

Khi yêu ai đó chân thành, phụ nữ sẵn sàng “lên giường” với họ. Một mối quan hệ nghiêm túc phải dựa trên nền tảng tình cảm đạt tới một mức độ nhất định. Ngoại trừ một số trường hợp quan hệ tình dục chỉ vì nhu cầu bản năng của con người, phần lớn phụ nữ chỉ thích làm “chuyện ấy” với người đàn ông đem lại cho họ cảm giác an toàn.

Vì vậy, khi yêu nhau hay đã kết hôn, phụ nữ thường hy vọng nửa kia của mình sống có trách nhiệm. Bởi thiếu cảm giác an toàn với người mình yêu là một trải nghiệm vô cùng khó chịu, thậm chí có thể để lại cho phụ nữ những tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa, khiến họ không muốn làm “chuyện ấy” nữa.

Một người đàn ông chỉ khi mang lại cho phụ nữ cảm giác được che chở, được an toàn, họ sẽ chẳng tiếc nuối gì mà cho đi tất cả những gì mình có. Vậy nên nếu vì một lý do nào đó mà phụ nữ không còn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thương, họ dễ dàng bị thu hút bởi người đàn ông khác.

2. Sự quan tâm

Ai cũng mong mình có được một tình yêu đẹp. Chỉ có mối quan hệ dựa trên nền tảng tình cảm chân thành từ 2 phía thì cả 2 mới cảm nhận được hạnh phúc là gì. Phụ nữ ai cũng thích một người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn với họ, biết quan tâm, chu đáo. Đôi khi họ không cần người đàn ông đó phải quá giàu sang, mà đơn thuần chỉ là sự quan tâm, chăm sóc người mình yêu.

Điều này không hẳn là vì phụ nữ thiếu tình yêu của đàn ông, mà họ cần có sự đồng hành của đàn ông bên cạnh mình. Họ không chịu được sự cô đơn trong khi mang tiếng là đang có người yêu, có chồng.

Sự quan tâm là cách đơn giản và trực tiếp nhất để thể hiện tình yêu với một người. Khi không cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, phụ nữ cảm thấy cô đơn, họ có xu hướng muốn tìm kiếm một người nào đó bầu bạn để chia sẻ buồn vui, lâu dần bước chân vào mối quan hệ vụng trộm lúc nào không hay biết.

3. Sự đồng điệu về tâm hồn và thể xác

Là vợ chồng, nếu muốn sống với nhau lâu dài, cùng nhau già đi theo năm tháng, điều kiện quan trọng nhất chính là sự đồng điệu về tâm hồn và thể xác.

Nhu cầu về thể xác là bản năng nguyên thủy nhất của con người, sự hòa hợp trong vấn đề tình dục không thể coi thường được. Tuy nhiên, giữa 2 người cũng cần có sự đồng điệu về tâm hồn, có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Nếu chỉ có tình dục thuần túy, sẽ khó kéo dài được một mối quan hệ.

Khi phụ nữ quan hệ với một người khác không phải là chồng hay người yêu, chắc chắn một điều rằng đó không phải là những cảm xúc thoáng qua, ít nhiều 2 bên đó có sự đồng điệu về tâm hồn nên mới có thể tiếp tục thăng hoa về thể xác.

Điều này cũng có nghĩa là khi phụ nữ không còn cảm xúc gì với người mình yêu ở hiện tại, họ sẽ bước vào một mối quan hệ ngoài luồng khác một cách bí mật mà vẫn chưa đủ dũng cảm để chia tay hay ly hôn.

4. Sự mới mẻ

Phụ nữ và đàn ông đều có những cảm xúc và ham muốn giống nhau, nhưng sự thể hiện của phụ nữ không bằng đàn ông. Một khi mối quan hệ 2 bên đã quá lạnh nhạt, cạn kiệt tình cảm, quá nhàm chán, mất đi sự bao dung dành cho đối phương, hay có những cuộc cãi vã không hồi kết… thì chuyện ngoại tình cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, yêu nhau bao lâu đi chăng nữa thì sự tươi mới như một gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Việc liên tục tạo ra sự tươi mới trong một mối quan hệ có lẽ không phải là điều dễ dàng gì, nhưng nếu bỏ bê không coi trọng thì nó chính là nguyên nhân khiến cho nhiều cặp đôi sớm tan vỡ.

