36 lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2026 hay nhất, ấm áp nhất gửi người thân và bạn bè

Hy vọng bộ sưu tập những lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2026 hay nhất này khiến bạn chỉ đọc thôi cũng thấy ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc.

Lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2026 tràn đầy yêu thương

1. Cuộc sống không cần phải quá ngoạn mục, nhưng nó nên có vẻ đẹp riêng của nó. Mong rằng thời gian không làm giảm đi niềm đam mê của bạn và tuổi tác không định nghĩa cuộc đời bạn. Mong rằng đôi mắt bạn sẽ sáng ngời và trái tim bạn tràn đầy hy vọng. Chúc bạn ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tốt lành!

2. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Sức khỏe là của cải quý giá nhất, hạnh phúc là mục tiêu theo đuổi lớn nhất trong cuộc sống, bình an là nền tảng của hạnh phúc và niềm vui là mục đích tối thượng của cuộc sống. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và tràn đầy niềm vui.

3. Cuộc sống không cần phải xa hoa; chỉ cần bình thường và giản dị. Đừng phấn đấu cho điều gì phi thường, chỉ cần sống thực tế. Chúc bạn siêng năng, kiên định và đón nhận cuộc sống với niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày.

4. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Chúc bạn có một cuộc sống trọn vẹn được lấp đầy bởi gia đình và bạn bè; Một cuộc sống bình thường được làm giàu thêm bởi niềm vui và sự yên bình.

5. Gửi vợ yêu lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Tình yêu của chúng ta vẫn không thay đổi, những phước lành của chúng ta là vĩnh cửu, và mối liên kết của chúng ta vẫn bền chặt. Thời gian trôi nhanh, năm tháng trôi qua, nhưng tình yêu chân thành của chúng ta vẫn tiếp tục và chúng ta trao nhau hạnh phúc mỗi ngày.

6. Nhẹ nhàng vén rèm, một tia nắng mặt trời chiếu rọi khắp cơ thể tôi. Tôi vươn vai – cảm giác thật dễ chịu! Một ngày tuyệt vời sắp bắt đầu! Tôi nhấc điện thoại lên và gửi cho bạn một tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành: Chúc bạn bội thu hạnh phúc mỗi ngày.

7. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Có một lời chào gọi là bình an! Có một lời chúc phúc gọi là sức khỏe! Có một tình bạn gọi là hạnh phúc! Chúc tất cả mọi người giàu có, thịnh vượng và may mắn! Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe. Mong mọi việc suôn sẻ! Mong phước lành tràn ngập cả gia đình!

8. Núi non sông suối vẫn còn đó, nhưng tôi thì đang già đi. Suốt quãng đời còn lại, tôi chỉ mong có được sức khỏe tốt. Tôi đón nhận giàu nghèo một cách bình thản; sức khỏe là kho báu vô giá nhất. Hãy trân trọng hiện tại và tận hưởng từng giây phút của cuộc sống! Mong những người tôi yêu thương, và những người yêu thương tôi, được sống một cuộc sống bình yên và khỏe mạnh. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tốt lành.

9. Những người định mệnh phải ở bên nhau sẽ nắm tay nhau suốt đời; những người bạn chân thành sẽ trân trọng nhau suốt đời; những người biết ơn sẽ hạnh phúc suốt đời. Mong những người tôi chào đón được mạnh khỏe và vui vẻ suốt đời! Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 an lành.

10. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, nở nụ cười thường trực, có một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc, cùng niềm vui và sự an lành bền lâu! Mong rằng nụ cười luôn nở trên khuôn mặt các bạn, niềm vui luôn hiện hữu, may mắn luôn dồi dào và mọi điều ước đều trở thành sự thật.

11. Tôi nhẹ nhàng bấm số điện thoại của bạn để cho bạn biết tôi đang ở đây; tôi từ từ gửi gắm những lời chúc tốt lành để bạn cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Hãy để gió mang theo những lời chúc chân thành của tôi, hãy để những vì sao truyền tải lời chào của tôi. Tôi hy vọng bạn luôn hạnh phúc mỗi ngày.

12. Đừng quên nghỉ ngơi trong những lúc bận rộn; lời chào của tôi sẽ sưởi ấm trái tim bạn. Hãy nhâm nhi một tách cà phê, ăn chút gì đó ngon miệng, thư giãn và đừng quá căng thẳng. Chúc bạn sức khỏe tốt, tâm trạng vui vẻ, cuộc sống tuyệt vời và mọi việc suôn sẻ! Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hạnh phúc mãi mãi!

13. Sức khỏe là sức mạnh; hạnh phúc là thành công; bình an là phước lành; viên mãn là sự hoàn hảo. Mong sao sức khỏe, hạnh phúc, bình an và viên mãn luôn ở bên chúng ta nhé anh yêu!

14. Không có độ tuổi nào là tốt nhất trong cuộc đời, chỉ có tư duy tốt nhất mà thôi. Chúng ta không thể chống lại thời gian, cũng không thể chạy trốn khỏi nó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống trọn vẹn từng bình minh và hoàng hôn theo cách riêng của mình. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tốt lành.

15. Chúc may mắn đến với bạn sáng nay, mang đến niềm vui và hạnh phúc. Mong các vị thần tài lộc, thịnh vượng và trường thọ sẽ phù hộ bạn, mang lại sức khỏe và tài lộc. Mong sự nghiệp của bạn thăng tiến thuận lợi, và vợ con, cha mẹ bạn đều mỉm cười. Mong tình bạn của bạn bền chặt như tơ lụa, luôn bao quanh bạn.

16. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Mùa xuân mang đến trăm hoa, mùa thu trăng sáng, mùa hè gió mát, mùa đông tuyết trắng. Nếu tâm hồn không vướng bận lo âu, thì mỗi mùa đều là mùa tốt lành. Mùa đông qua đi, mùa xuân đến; bạn tự cảm nhận được cái ấm và cái lạnh. Với một trái tim và một tâm hồn, tôi luôn chúc phúc cho bạn. Mong những ngày tươi đẹp của bạn bắt đầu từ trái tim! Hãy tin vào hạnh phúc, lan tỏa hạnh phúc.

17. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Mỗi ngày mới đến đều thật yên bình, không vội vã. Mong đôi mắt bạn rạng rỡ, trái tim tràn đầy tình yêu thương và mọi người xung quanh đều ấm áp. Mong những ngày của bạn thật dịu dàng và tươi sáng, tràn ngập bình an, niềm vui và mọi việc diễn ra suôn sẻ.

18. Tâm thế tốt nhất là giữ bình tĩnh trước cả vinh dự và thất bại; cuộc sống đẹp nhất là thuận theo tự nhiên. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và trân trọng mọi người xung quanh. Mong trái tim bạn tĩnh lặng như dòng nước và những ngày của bạn thi vị như một bài thơ!

20. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng là dành cho con, người quý giá nhất của mẹ. Mong con luôn khỏe mạnh, luôn tươi cười, không lo âu, tràn đầy niềm vui và được đối xử dịu dàng mỗi ngày.

21. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Cuộc sống không cần phải vội vã; sự bình yên trong tâm hồn mới là ngôi nhà thực sự của bạn. Chúc bạn có những bữa ăn ấm áp và ngon miệng suốt bốn mùa, chúc bạn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc.

22. Những gì bạn quan tâm sẽ làm bạn phiền muộn; những gì bạn cứ mãi suy nghĩ sẽ giày vò bạn. Bạn không cần mọi người hiểu mình. Bạn chỉ cần quan tâm đến ba điều: tiền trong túi, tâm trạng và sức khỏe. Trong nửa sau cuộc đời, sức khỏe và một tư duy tích cực là điều quan trọng nhất.

23. Tôi thức dậy với ánh nắng mặt trời hoàn hảo và làn gió nhẹ. Mong mọi điều ước của bạn thành hiện thực, con đường của bạn luôn suôn sẻ, bạn luôn gặp được sự ấm áp, và luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và vô tư năm này qua năm khác.

24. Sự hoàn hảo có tiêu chuẩn, nhưng cuộc sống thì không. Chỉ cần bạn bước đi với lòng nhiệt huyết, mỗi ngã rẽ trên đường đời đều ẩn chứa những cảnh sắc độc đáo. Có người thắng và người thua trong kết quả, nhưng không có người thua trong quá trình. Nếu bạn thực sự đã cống hiến hết mình, bất kể đích đến ở đâu, bạn cũng không hề phí hoài hành trình.

25. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Mong bạn đối xử với thế giới bằng sự ấm áp, và thế giới sẽ đáp lại bạn bằng sự dịu dàng. Một trái tim rộng lượng hơn sẽ dẫn đến sức khỏe tốt hơn, và mong niềm vui và hạnh phúc luôn ở bên bạn.

26. Mong rằng những ngày của bạn sẽ bình yên, tràn đầy sự dịu dàng khi bạn ngước nhìn lên và niềm vui khi bạn nhìn xuống, và cầu mong bình an, sức khỏe và hạnh phúc luôn ở bên bạn.

27. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Cầu mong bạn sống chân thành, cười thoải mái và bước đi với quyết tâm không lay chuyển. Cầu mong bạn được an toàn và vui vẻ, vô tư, hạnh phúc và khỏe mạnh, và được ban phước lành dồi dào.

28. Gió sớm mang đến may mắn; ánh nắng ban mai soi sáng tương lai của bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ suốt cả ngày, mạnh khỏe trọn đời và may mắn đến muôn đời.

29. Mong cuộc sống của bạn được bình yên, không ồn ào, và nụ cười luôn tự nhiên. Hãy nghỉ ngơi khi mệt mỏi, cười thật sảng khoái khi vui vẻ, cầu mong sức khỏe luôn bên bạn, và hạnh phúc không bao giờ phai nhạt.

30. Dù trải nghiệm của người khác có tốt đẹp đến đâu, chúng cũng không thể miêu tả được con đường bạn đang đi. Những "khó khăn" và "vẻ đẹp" đó chỉ có thể được cảm nhận trọn vẹn khi chính bạn trải nghiệm. Nên rẽ trái hay rẽ phải, nên chạy nhanh hay đi chậm, chỉ có trái tim bạn mới biết rõ nhất.

31. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Cầu mong bạn có niềm hy vọng trong lòng, con đường phía trước thông thoáng và tình yêu thương bên cạnh. Cầu mong bạn được an toàn và khỏe mạnh, mọi việc suôn sẻ, và luôn vui vẻ, vô tư.

32. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, thế giới vẫn còn dịu dàng. Mong rằng tất cả những ngày của bạn sẽ rạng rỡ như ngày mai, cầu mong sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và vận may luôn đến với bạn.

33. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Chúc bạn thức dậy với nụ cười, mơ về những điều bất ngờ, sống hết mình và luôn có điều để mong chờ. Chúc bạn an toàn, khỏe mạnh và mọi điều tốt lành đến với bạn.

34. Hãy đi theo chiều gió; hãy để bước chân bạn đi đến nơi nào đó, đó chính là con đường. Đừng lo lắng về điểm đến; hương thơm của hoa dọc đường, tiếng ve kêu và thỉnh thoảng được ngắm hoàng hôn đều là những câu trả lời mà cuộc sống lặng lẽ dành tặng.

35. Gửi bạn lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Chúc bạn thức dậy với niềm hy vọng và có một đêm bình yên. Mong sức khỏe luôn đồng hành cùng bạn, hạnh phúc luôn bên bạn và niềm an lạc luôn bao trùm lấy bạn.

36. Cầu mong bạn vượt qua được những thăng trầm của cuộc sống và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Cầu mong bạn có sức khỏe tốt, tâm trạng vui vẻ, nhiều phước lành và một cuộc sống tràn ngập ánh nắng.

Hy vọng những lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 sẽ khiến bạn hài lòng. Cũng chúc cho chúng ta mỗi ngày mới đến đều thật yên bình, không vội vã!