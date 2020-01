3 con giáp nên tận dụng cơ hội làm giàu ngay trong tháng giêng thì sẽ chẳng lo thiếu tiền tiêu

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 09:26 AM (GMT+7)

Theo các chuyên gia phong thủy, có 2 lý do để 3 con giáp sau nên tận dụng cao nhất thời điểm tháng 1 âm này để kiếm tiền, làm giàu.

BÍ MẬT 12 CUNG HOÀNG ĐẠO 2020 Sự kiện:

Ảnh minh họa

Chúng ta vừa mới trải qua những ngày đầu năm Canh Tý và nhiều người vẫn còn quan điểm "Tháng Giêng là tháng ăn chơi".

Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy gợi ý rằng, con giáp nào có thể nhởn nhơ, an nhàn hưởng thụ tháng Giêng cũng được, trừ 3 con giáp sau, lý do thứ nhất là vì họ gặp vận đỏ rực rỡ nhất trong tháng 1 âm, nếu không biết tận dụng thì quả là đáng tiếc, và thứ 2 là do tài vận của họ sẽ kém hơn vào tháng 2 âm.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Canh Tý 2020, tuổi Mão là một trong số các con giáp có nhiều tiềm năng phát triển rực rỡ nhất, vời nhiều cơ hội trong công việc.

Tuy nhiên, tuổi Mão có vài nhược điểm là kém tự tin, không giỏi kỹ năng giao tiếp, do đó hạn chế nhiều thời cơ phát triển sự nghiệp. Nếu năm nay họ có thể cải thiện kỹ năng này, biết xây dựng sự tự tin, nuôi dưỡng và phát triển các mối quan hệ với sếp, đồng nghiệp cũng như những người xung quanh thì sẽ nhận được nhiều tài lộc hơn nữa.

Tử vi học có nói, tháng 1 âm là giai đoạn may mắn nhất vào đầu năm cho tuổi Mão. Đặc biệt, năm Canh Tý tuổi Mão có quý nhân giúp sức, con đường công danh sự nghiệp khá suôn sẻ, nên thuận buồm xuôi gió, nên biết tận dụng sẽ rất tốt. Ngoài ra, tháng 2 âm và tháng 3 âm được cho là lúc vận may của tuổi Mão sẽ chững lại đôi chút, nên nếu không tận dụng cơ hội này, họ sẽ phải đợi đến tháng 5 âm mới lại có được những cơ hội làm ăn tương tự.

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Canh Tý 2020 được cho là một năm "5 ăn 5 thua", "có hung, có cát" của người tuổi Tỵ. Tài vận của họ không quá rực rỡ, nhưng cũng không hề ảm đạm, song tốt hơn so với năm Kỷ Hợi 2019, đặc biệt những người biết phấn đấu và nỗ lực thì sẽ vẫn đạt được thành công như họ mong muốn.

Tuổi Tỵ được khuyên là không nên có những thay đổi lớn về công việc mà nên tiếp tục những dự án hiện tại thì sẽ tốt hơn. Nếu chưa hài lòng với công việc hiện tại, họ có thể làm thêm một công việc nào đó, ví dụ kinh doanh online và chờ đến thời cơ tốt hơn cho sự chuyển việc.

Tử vi học có nói, so với tháng 2 âm – thời điểm được cho là khó khăn nhất vào đầu năm với người tuổi Tỵ, thì tháng 1 âm được cho là có vận may tốt hơn nhiều. Chính vì thế, họ được khuyên là không nên lười biếng mà phải nỗ lực hết sức để nắm bắt vận may này trong tháng 1 âm và làm giàu cho bản thân.

Tuổi Dậu

Sau một năm Kỷ Hợi 2019 chưa có nhiều thành tựu lắm, tuổi Dậu sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần. Trong năm Canh Tý 2020, họ được đánh giá là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất trong năm (tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12), tha hồ làm giàu và kiếm tiền.

Theo đó, tháng 1 âm, thời điểm đầu năm là lúc tài lộc đã liên tục chảy vào túi những người tuổi Dậu. Với sự thông minh, chăm chỉ của mình, những ai biết nắm bắt sẽ là những người có thu nhập rủng rỉnh nhất.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, nếu như trong tháng 1 âm tuổi Dậu may mắn bao nhiêu thì đến tháng 2 âm, mọi chuyện lại kém đi bấy nhiêu. Đây được cho là thời điểm thử thách với họ, dù nỗ lực nhiều nhưng kết quả sẽ không được như ý, thậm chí không cẩn thận sẽ còn bị hao hụt tài chính.

Chính vì thế, cùng với tuổi Mão và tuổi Tỵ, tuổi Dậu cần phát huy hết khả năng của bản thân, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để nắm bắt tốt nhất thời cơ tốt đẹp này. Tháng 1 âm mới bắt đầu được chưa lâu, tuổi Dậu còn rất nhiều thời gian để tạo bước ngoặt vững chắc cho sự nghiệp trong năm Canh Tý này.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Nguồn: https://thegioitre.vn/3-con-giap-nen-tan-dung-co-hoi-lam-giau-ngay-trong-thang-1-thi-se-chang-lo...Nguồn: https://thegioitre.vn/3-con-giap-nen-tan-dung-co-hoi-lam-giau-ngay-trong-thang-1-thi-se-chang-lo-thieu-tien-tieu-86452.html