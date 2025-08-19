Bí mật tài lộc ẩn trong giờ sinh Âm lịch mà ít người để ý

Trong tử vi phương Đông, giờ sinh Âm lịch được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh.

Có những khung giờ đặc biệt được xem là "giờ vàng tài lộc", khi người sinh vào đó thường mang tố chất vượt trội về tài chính, quản lý tiền bạc khôn ngoan và có khả năng phát triển sự nghiệp ổn định, thịnh vượng.

Dưới đây là 3 khung giờ Âm lịch được đánh giá là may mắn hàng đầu trong lĩnh vực tiền bạc.

Giờ Thìn theo Âm lịch (7h – 9h sáng): Khiêm tốn, thông minh, Thân cư Tài Bạch

Tử vi cho thấy người sinh vào giờ Thìn theo Âm lịch là mẫu người "Thân cư Tài Bạch", tức là cuộc đời gắn liền với vận may về tài chính. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Thìn theo Âm lịch thường sở hữu trí tuệ sắc sảo, khả năng nhìn xa trông rộng.

Họ biết cách cư xử khéo léo, rộng lượng và đặc biệt là luôn giữ được tinh thần lạc quan, kiên nhẫn.

Nhờ vậy, họ dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp, nhận được sự giúp đỡ đúng lúc trong hành trình phát triển bản thân.

Tử vi còn cho thấy họ là mẫu người "Thân cư Tài Bạch", tức là cuộc đời gắn liền với vận may về tài chính.

Điều đáng quý ở người sinh giờ Thìn là sự khiêm tốn, họ không thích thể hiện, mà lặng lẽ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, từ đó nâng cao năng lực cá nhân.

Thành công đến với họ không ồn ào, nhưng bền vững. Tính cách trầm ổn, không nóng vội giúp họ tránh được những rủi ro tài chính.

Họ sống nguyên tắc, biết chi tiêu hợp lý và không ngừng nỗ lực để tạo ra của cải chân chính.

Giờ Tuất theo Âm lịch (19h – 21h): Kế hoạch tài chính vững chắc, càng già càng vượng

Người sinh vào giờ Tuất theo Âm lịch không chỉ giỏi trong việc sắp xếp công việc mà còn có khả năng quản lý tài chính vô cùng cẩn trọng. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Tuất theo Âm lịch là những người có tính cách điềm tĩnh, tỉ mỉ và chu đáo.

Họ không chỉ giỏi trong việc sắp xếp công việc mà còn có khả năng quản lý tài chính vô cùng cẩn trọng.

Với họ, tiền bạc là công cụ quan trọng để thực hiện trách nhiệm với gia đình và những người thân yêu.

Họ thuộc tuýp người sống nguyên tắc: không vay nợ, không tiêu xài hoang phí, luôn có kế hoạch tiết kiệm dài hạn.

Sự tử tế và khiêm nhường là điều giúp họ giữ được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, từ đó cơ hội tài chính cũng dần rộng mở.

Điểm đặc biệt là, người sinh giờ Tuất trong Âm lịch có khả năng phát triển mạnh nhất từ tuổi trung niên trở đi.

Càng lớn tuổi, họ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tài sản, cuộc sống ngày càng thịnh vượng và an nhàn.

Giờ Dần theo Âm lịch (3h – 5h sáng): Định hướng rõ ràng, sự nghiệp thăng tiến

Với khả năng lãnh đạo, tổ chức tốt, người sinh giờ Dần thường nắm giữ những vị trí chủ chốt trong công việc. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Dần Âm lịch là những cá nhân mạnh mẽ, năng động và luôn chủ động với cuộc sống.

Ngay từ sớm, họ đã có mục tiêu rõ ràng và biết mình muốn gì. Họ không chờ may mắn đến mà tự tạo ra cơ hội bằng hành động cụ thể.

Với khả năng lãnh đạo, tổ chức tốt, người sinh giờ Dần thường nắm giữ những vị trí chủ chốt trong công việc.

Họ xây dựng sự nghiệp trên nền tảng kỷ luật, đam mê và tinh thần cầu tiến. Điều này không chỉ giúp họ thăng tiến trong công việc mà còn kéo theo sự gia tăng ổn định về tài chính.

Ngoài ra, chính sự nhân hậu và thiện chí trong các mối quan hệ khiến họ được nhiều người quý mến và sẵn sàng hỗ trợ. Vận may tài chính đến với họ không phải từ trò may rủi mà là từ sự tích lũy kiên trì và lòng quyết tâm bền bỉ.

Giờ sinh Âm lịch – chìa khóa bí mật mở cửa tài lộc

Không phải ngẫu nhiên mà giờ sinh Âm lịch lại có vai trò đặc biệt trong tử vi phương Đông.

Những người sinh vào giờ Thìn, Tuất và Dần không chỉ sở hữu tính cách tích cực, khiêm tốn và có định hướng rõ ràng mà còn được xem là có "số vượng tài".

Họ luôn biết trân trọng giá trị đồng tiền, không ngừng học hỏi và tận dụng thời cơ để tạo dựng cuộc sống đủ đầy.

Nếu bạn hay người thân sinh vào một trong những khung giờ Âm lịch này, đó có thể là một dấu hiệu tốt về tương lai tài chính sáng sủa. Tuy nhiên, vận may chỉ là một phần, nỗ lực cá nhân mới là nền tảng vững chắc để đi đến thành công.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.