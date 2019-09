10 năm sau ly hôn, vợ cũ đề nghị một điều khiến tôi "đứng hình"

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 10:31 AM (GMT+7)

Cờ bạc nợ nần khiến vợ tôi đòi ly hôn. Ảnh minh họa

Năm nay, tôi 35 tuổi, đã kết hôn lần hai và có một con trai lên 4 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi khá êm ấm và hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình may mắn khi gặp được người vợ hiện tại sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời.

Tôi lấy vợ lần đầu tiên năm 22 tuổi khi mới tốt nghiệp đại học, chưa có gì trong tay. Vợ hơn tôi 3 tuổi, con của một gia đình giàu có. Tôi lấy cô ấy phần nhiều do sự tác động của gia đình chứ không thực sự yêu thương.

Do còn trẻ và non nớt, tôi lao vào làm ăn mà không suy tính kĩ càng nên bị thua lỗ nặng. Thay vì tỉnh táo để làm lại, tôi lao vào vòng xoáy cờ bạc và nợ một khoản tiền khá lớn. Sống với nhau gần ba năm, chưa kịp có con, chúng tôi đã chia tay do vợ và gia đình không chấp nhận tôi nữa.

Những ngày tháng đó, tôi như bị rớt xuống vực thẳm khi vừa ly hôn vợ vừa nợ chồng nợ chất. Tất cả tiền bạc mà hai gia đình cho lúc cưới, vợ tôi lấy sạch không hề chia cho tôi một đồng nào.

Sau đó vài tháng, vợ tôi cưới một người đàn ông khác và bỏ quê lên thành phố làm ăn. Giữa lúc tuyệt vọng, tôi gặp được Nga – vợ hiện tại, cô ấy đã giúp tôi làm lại cuộc đời. Gia đình Nga có một cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, ban đầu tôi được nhận vào làm ở bộ phận xuất nhập kho.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Nga, tôi dần dần lên làm quản lý và có thu nhập ổn định. Bên nhau gần 5 năm, tôi nỗ lực làm việc mới có thể trang trải hết nợ nần trước đây và được Nga đồng ý làm đám cưới. Từ ngày quen Nga, tôi cũng từ bỏ luôn thói cờ bạc, chăm chỉ làm ăn để trả nợ.

Đến hiện tại, vợ chồng tôi đã tiếp quản công ty của nhà vợ và làm ăn khá phát đạt. Mới đây, chúng tôi được vinh danh là doanh nghiệp trẻ làm ăn giỏi, đài truyền hình về quay phóng sự và phát sóng toàn quốc.

Đề nghị của vợ cũ khiến tôi sửng sốt. Ảnh minh họa

Từ ngày đó, việc làm ăn càng thuận lợi khi chúng tôi có thêm nhiều đơn đặt hàng mới từ các tỉnh khác. Nhưng vợ chồng tôi cũng gặp không ít rắc rối do nhiều người nhòm ngó việc sản xuất.

Và bất ngờ hơn khi vợ cũ của tôi sau nhiều năm biệt tăm bỗng gọi điện liên lạc tâm sự. Cô ấy bảo nhìn thấy tôi trên tivi nên muốn hỏi thăm xem thế nào. Tôi cũng lịch sự trả lời cho qua chuyện. Nhưng cô ấy không dừng lại mà tìm về tận quê để gặp tôi nói chuyện.

Khi gặp nhau, vợ cũ kể từ khi chúng tôi chia tay, cô ấy trải qua nhiều mối tình nhưng đều đổ vỡ. Hiện tại, cô ấy sống một mình trên thành phố và khát khao có một đứa con để bầu bạn.

Vợ cũ không ngần ngại “xin” tôi một đứa con. Bởi sau nhiều biến cố, cô ấy nhận ra tôi là người đàn ông tốt và tử tế nhất. Tôi thực sự bị sốc trước lời đề nghị của vợ cũ sau gần 10 năm gặp lại.

Bởi thế, tôi đã từ chối thẳng đề nghị đó nhưng vợ cũ vẫn cứ bám theo và năn nỉ. Cô ấy hứa sẽ giữ kín chuyện này và sẽ đi thật xa để không ai biết tăm tích của đứa bé. Tôi chỉ sợ rằng, nếu vợ cũ cứ kiên trì theo đuổi, tôi sẽ động lòng và làm chuyện có lỗi với vợ con.

Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi có thể tỉnh táo hơn trong trường hợp này.