Điều tra nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau gần KCN Sóng Thần

Ngày 20-4, Công an phường Dĩ An (TPHCM) phối hợp Công an Đồn Khu Công nghiệp (KCN) Sóng Thần cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang xác minh, làm rõ vụ nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường gây náo loạn khu vực.

Hai thanh niên cầm hung khí đối đầu trên đường, khiến nhiều công nhân tan ca hoảng sợ. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau ngay trên đường, thời điểm có đông công nhân tan ca.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ ngày 18-4, tại khu vực gần vòng xoay Chutex, KCN Sóng Thần, phường Dĩ An.

Hình ảnh trong clip cho thấy hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy. Một người cầm nón bảo hiểm, người còn lại cầm vật nhọn dài khoảng 50 cm, nghi là dao. Khi tiếp cận, cả hai dùng nón bảo hiểm tấn công một thanh niên khác đang cầm gậy.

Sau khi xảy ra xô xát, hai người này lên xe rời đi. Tuy nhiên, nam thanh niên cầm gậy vẫn tiếp tục rượt đuổi theo.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều công nhân từ các công ty gần đó tan ca chứng kiến đã tỏ ra hoảng sợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an Đồn KCN Sóng Thần phối hợp Công an phường Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.