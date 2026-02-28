Bắt 3 kẻ giả danh công an, chặn đường ép 2 thanh niên vào bãi đất trống để chuyển tiền ‘nộp phạt’ tại chỗ

Ngày 28/2, Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã điều tra, truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC

3 đối tượng gồm: Trần Anh Kiệt (18 tuổi, phường Tam Hiệp), Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, phường Trảng Dài); Đặng Nhật Minh (19 tuổi, phường Phước Tân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 24/2, anh T.H.M (19 tuổi) điều khiển xe máy chở theo anh N.Q.K (19 tuổi, cùng trú phường Trảng Dài) chạy trên đường hướng từ ngã tư Amata về Trảng Dài.

Khi đang dừng đèn đỏ tại giao lộ đường Đồng Khởi – Lê Quý Đôn thì 2 anh bị một nhóm đối tượng đi 2 xe máy áp sát, tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC

Các đối tượng đã khống chế hai nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ công viên Amata, phường Long Bình. Sau đó, các đối tượng lấy lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, pô nổ, không có giấy phép lái xe.

Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm này buộc nạn nhân đưa 500 nghìn đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến khuya hôm sau, các nạn nhân đã đến Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa trình báo về vụ việc.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh tại khu công nghiệp, Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều tổ công tác truy xét xuyên đêm.

Dù vụ việc xảy ra tại khu vực vắng người, không có camera giám sát, ít manh mối, nhưng chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ Kiệt, Nam, Minh, trong đó, Kiệt là đối tượng cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm 2 máy, 4 điện thoại di động, 3 bộ đàm là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.