Đoạt mạng hàng xóm chỉ vì… hàng rào
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Khiêm (SN 1995), trú tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, liên quan đến ranh giới đất và hàng rào giữa hai hộ gia đình.
Trước đó, vào khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Lò Văn Quân (SN 1971), trú cùng bản với đối tượng.
Lò Văn Khiêm (X).
Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương phối hợp với Viện KSND tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Bước đầu, tại Cơ quam CSĐT, Lò Văn Khiêm khai nhận: Trước thời điểm xảy ra vụ án, Khiêm nhìn thấy anh Quân đang rào hàng rào giáp ranh đất giữa hai nhà. Khiêm lên tiếng nhắc nhở thì giữa hai bên xảy ra cãi vã. Anh Quân dùng gậy ném về phía nhà Khiêm và thách thức đánh nhau.
Khiêm xuống đường gặp anh Quân, bị anh này cầm gậy vụt vào lưng. Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực anh Quân, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi cất lại hung khí.
Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Khiêm để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Do nghi ngờ em họ là P.V.K “bỏ bùa” mình nên khi thấy anh K đi qua trước cửa nhà, Phùng Vần Cản đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/10/2025 09:42 AM (GMT+7)