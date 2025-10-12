Đoạt mạng hàng xóm chỉ vì… hàng rào

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Lò Văn Quân (SN 1971), trú cùng bản với đối tượng.

Lò Văn Khiêm (X).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương phối hợp với Viện KSND tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Bước đầu, tại Cơ quam CSĐT, Lò Văn Khiêm khai nhận: Trước thời điểm xảy ra vụ án, Khiêm nhìn thấy anh Quân đang rào hàng rào giáp ranh đất giữa hai nhà. Khiêm lên tiếng nhắc nhở thì giữa hai bên xảy ra cãi vã. Anh Quân dùng gậy ném về phía nhà Khiêm và thách thức đánh nhau.

Khiêm xuống đường gặp anh Quân, bị anh này cầm gậy vụt vào lưng. Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực anh Quân, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi cất lại hung khí.

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Khiêm để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.