Xác minh clip bà "trút mưa roi" vào cháu nhỏ, khiến dư luận phẫn nộ

Ngày 1/9, một đoạn clip ghi lại cảnh người bà đánh tới tấp vào cháu nhỏ được chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, người bà dùng chiếc roi đánh liên tiếp vào cơ thể cháu trai. Đứa trẻ khóc thét, van xin nhưng người bà vẫn tiếp tục đánh. “Trận mưa roi” tiếp tục được giáng xuống cơ thể đứa trẻ.

Hình ảnh ghi lại cảnh người bà đến tận nhà "dạy dỗ" cháu nhỏ bằng trận "mưa roi". Ảnh cắt từ clip

Thậm chí, khi chiếc roi đã gãy, người bà đi nhặt phần còn lại tiếp tục đánh vào tay, chân đứa trẻ. Nhiều đứa trẻ đứng xung quanh chứng kiến sự việc đều sợ hãi không dám can ngăn. Một cháu bé đã dùng điện thoại quay lại diễn biến trận “đòn roi” mà người bà đã dùng để “dạy dỗ” cháu mình.

Ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người bà. Đồng thời, mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc được cho là diễn ra tại địa bàn xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cháu bé còn nhỏ, mẹ đi làm ăn xa. Nguyên nhân sự việc là do cháu bé có nghịch khiến đống rơm của bà nội bị cháy. Sau đó, bà nội sang tận nhà để “dạy dỗ” cháu.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã giao lực lượng công an xác minh sự việc. Địa phương sẽ thông tin sau khi xác minh.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.