Khởi tố người phụ nữ lừa đảo làm “bìa đỏ”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thùy Trang từng tốt nghiệp một trường Cao đẳng Y tế nhưng không có việc làm ổn định. Trong thời gian sinh sống, làm thuê tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai (cũ), từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2022, Trang sử dụng tên giả là “An”, tự giới thiệu là “bác sĩ quốc tế” nhằm tạo dựng lòng tin và tiếp cận những người có nhu cầu giao dịch, chuyển nhượng bất động sản.

Biết một số người có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là “bìa đỏ"), Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tự giới thiệu có mối quan hệ thân thiết với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sa Pa (cũ), có thể giúp làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Tin tưởng những thông tin Trang đưa ra, 4 người tại địa bàn thị xã Sa Pa (cũ) đã giao cho Trang tổng số tiền hơn 300 triệu đồng để nhờ thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Nguyễn Thuỳ Trang tại cơ quan công an

Thế nhưng, trên thực tế, Trang không có mối quan hệ với cán bộ như đã giới thiệu và cũng không thực hiện bất kỳ thủ tục, hồ sơ nào tại cơ quan chức năng. Sau khi nhận tiền, Trang sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi các bị hại yêu cầu hoàn trả tiền, đối tượng viết giấy nhận nợ để trì hoãn, sau đó cắt liên lạc, tắt điện thoại và khóa tài khoản ngân hàng rồi bỏ trốn.

Để tránh bị phát hiện, Trang liên tục thay đổi nơi ở, làm thuê tại nhiều địa phương như Hòa Bình (cũ), Quảng Nam, Lâm Đồng và Thanh Hóa. Trong thời gian này, đối tượng không thực hiện đăng ký tạm trú, không làm thủ tục cấp căn cước và không cập nhật thông tin định danh điện tử theo quy định.

Ngày 5/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, triệu tập Nguyễn Thùy Trang khi đối tượng đang làm lễ tân tại một homestay ở xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thùy Trang thừa nhận hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung tố cáo khác liên quan đến Nguyễn Thùy Trang, trong đó có việc góp vốn mua bán đất và thành lập công ty chung với số tiền hơn 200 triệu đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.