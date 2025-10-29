Vụ bé gái 6 tuổi bị bạo hành ở An Giang: Uẩn khúc 15 triệu đồng và người cha "biến mất"?

Như Báo Người Lao Động thông tin, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) đã làm việc với bà Võ Tuyết Vàng (ngụ xã Bình An) do ngược đãi bé gái T.B.T (khoảng 6 tuổi) gây phẫn nộ mạng xã hội.

Bà Vàng có hành vi nắm tóc, đánh cháu T.

Trước đó, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip cho thấy bà Vàng liên tục la mắng, túm tóc, dùng tay đánh vào đầu, mặt bé T.

Bước đầu xác định cha mẹ bé T. đã ly hôn. Cha bé đi làm xa nên gửi con cho bà Vàng chăm sóc.

Bà Vàng cho biết cha cháu bé gửi con nhờ bà chăm sóc, hỗ trợ chi phí từng đợt, tổng cộng khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên, từ ngày 18-10 đến nay, bà không liên lạc được với gia đình cháu bé, việc chu cấp bị gián đoạn nên phát sinh bức xúc trong quá trình chăm sóc trẻ.

Có thể xử lý ra sao?

Về mặt pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết hành động la mắng, túm tóc, dùng tay đánh vào đầu, mặt bé gái T. thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 3 điều 6 Luật Trẻ em năm 2016. Tùy theo tính chất và mức độ, bà Vàng có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự.

Về xử lý hành chính, căn cứ khoản 1 điểm b điều 22 Nghị định 130/2021/NĐ-CP, người có hành vi vi phạm quy định về cấm bạo lực với trẻ em sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng khi gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Ngoài ra, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em đối với hành vi vi phạm.

Về trách nhiệm hình sự, nếu có hành vi cố ý gây thương tích mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi; có tính chất côn đồ;... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, căn cứ theo khoản 1 điểm c, điểm i điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Trong trường hợp bà Vàng có hành vi đối xử tàn ác, đánh đập tàn nhẫn làm cho cháu bé đau đớn về thể xác và tinh thần thì có thể bị xử lý về tội "Hành hạ người khác" theo điều 140 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức hình phạt từ 1-3 năm tù.

Ngoài ra, cha và mẹ cháu bé cũng có thể bị xử phạt nếu xác định là không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con.