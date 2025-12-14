Cảnh sát 141 phát hiện nhóm đối tượng tàng trữ 2 khẩu súng cùng nhiều dao kiếm

Nhóm đối tượng tại cơ quan chức năng và dao kiếm, súng thu giữ.

Theo đó, khoảng 23h20 ngày 13/12, tổ công tác Y11/141 làm nhiệm vụ phát hiện nhóm 6 đối tượng đi 4 xe máy, tất cả không đội mũ bảo hiểm từ hướng đường Lạc Long Quân về đường Quảng Bá đã dừng xe kiểm tra.

Làm việc với tổ công tác, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe. Tổ công tác đã đưa tất cả người và phương tiện về Công an phường Tây Hồ tiếp tục làm rõ.

Tại đây các đối tượng được làm rõ là P.Đ.A.T (SN 2008, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), H.Đ (SN 2007, trú tại Phú Nghĩa, Hà Nội), N.T.Đ (SN 2008, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), V.D.H (SN 2007, trú tại Tây Hồ, Hà Nội, 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng), N.N.L (SN 2006, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội) và N.M.H (SN 2008, trú tại Xuân Phương, Hà Nội).

Dao kiếm cùng súng thu giữ.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng tự khai nhận có 2 khẩu súng hơi bắn đạn nhựa, cùng nhiều dao, kiếm đang cất giấu tại nhà của N.M.H tại phường Xuân Phương.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Xuân Phương tiến hành đưa đối tượng H. về địa chỉ trên kiểm tra, thu giữ số vũ khí gồm: 2 khẩu súng ngắn, 2 kiếm, 1 dao găm, 5 đao tự chế, 1 gậy sắt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.