Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tại phường Lái Thiêu được chuyển Công an TPHCM điều tra

Ngày 21/7, Sở Y tế TPHCM đã thông tin về kết quả xử lý liên quan trường hợp bạo hành trẻ em xảy ra tại phường Lái Thiêu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/7, Công an phường Lái Thiêu tiếp nhận tin báo của bà B.T.T.V. về việc ông Nguyễn Hiền Phúc có hành vi bạo lực đối với cháu H.B.T.D. (SN 2023). Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định trong thời gian chung sống với bà B.T.T.V., ông Nguyễn Hiền Phúc đã nhiều lần có hành vi tác động đến thân thể cháu H.B.T.D. Các hành vi được xác định xảy ra vào tháng 1, tháng 3 và tháng 4/2026.

Đối tượng Nguyễn Hiền Phúc. Ảnh: CACC.

Công an phường Lái Thiêu đã thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, gồm hình ảnh và video. Ông Nguyễn Hiền Phúc cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Ngay sau khi nắm thông tin, Sở Y tế TPHCM với vai trò cơ quan thường trực công tác trẻ em Thành phố đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, đánh giá tình hình của trẻ và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ theo quy định.

UBND phường Lái Thiêu đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh vụ việc, phối hợp theo dõi tình hình của trẻ và gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương cũng chủ động phối hợp nắm bắt tình hình, duy trì liên hệ với gia đình và sẵn sàng hỗ trợ khi có nhu cầu. Theo báo cáo của địa phương, hiện trẻ được mẹ đưa về quê sinh sống cùng gia đình và trực tiếp chăm sóc, bảo đảm an toàn.

Đối tượng đã nhiều lần có hành vi bạo lực với bé gái 3 tuổi. Ảnh: CACC.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến hành vi bạo lực đối với trẻ em trong môi trường gia đình nên đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị liên quan đã triển khai các hoạt động theo dõi, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em.

Hiện chưa ghi nhận thông tin cho thấy trẻ tiếp tục bị đe dọa hoặc có nguy cơ bị bạo lực. Do đó, các cơ quan chức năng đề xuất tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình và hỗ trợ tâm lý cho trẻ, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em.