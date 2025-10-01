Vụ 79 người dương tính ma tuý trong karaoke Venus ở Quảng Ngãi: Khởi tố 35 người

Ngày 30-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến kiểm tra cơ sở karaoke Venus tại phường Nghĩa Lộ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 35 bị can về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy," "Tàng trữ trái phép chất ma túy," "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Cơ sở karaoke Venus tại phường Nghĩa Lộ.

Trước đó, rạng sáng 15-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ kiểm tra cơ sở karaoke Venus tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 79 người dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng phát hiện 79 người dương tính với ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam 35 người liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 35 người liên quan.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, đây là vụ phát hiện sử dụng ma túy tập thể lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn, cho thấy tình trạng tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp, len lỏi vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.