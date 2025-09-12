Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công an phát hiện điều gì trong phòng 202 quán karaoke Night Star?

Tin pháp luật
Ba người đàn ông bị công an bắt quả tang đang sử dụng ketamin trong phòng 202 quán karaoke Night Star ở Quảng Trị.

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Sáng 12-9, Công an xã Phú Trạch (Quảng Trị) cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Mới đây, lực lượng Công an xã Phú Trạch kiểm tra phòng 202 quán karaoke Night Star ở thôn Tân Phú, xã Phú Trạch, phát hiện 3 người đang tổ chức sử dụng ma túy gồm: Nguyễn Hoài Nam (34 tuổi, trú phường Bắc Gianh), Tưởng Ngọc Hiếu (26 tuổi, trú xã Phú Trạch) và Trần Quốc Vũ (36 tuổi, trú xã Hòa Trạch).

Tại hiện trường, công an thu giữ một đĩa sứ có dính tinh thể màu trắng, các đối tượng khai là ketamin, cùng nhiều vật dụng liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

