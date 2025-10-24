Vụ 2 người bị chém trọng thương ở Quảng Ngãi: Nghi do mâu thuẫn tình cảm

Sáng 24-10, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy xét nghi phạm chém hai người trọng thương ở địa phương này tối 23-10.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo báo cáo của Công an xã Đăk Hà, sự việc xảy ra lúc 19 giờ 10 ngày 23-10 tại khu phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đắk Hà. Nạn nhân bị chém là bà Nguyễn Thị T (47 tuổi, ngụ phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông Võ Chí H (37 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Trích xuất camera an ninh cho thấy lúc 19 giờ 6 cùng ngày, một người đàn ông cầm dao rựa đi vào phòng trọ nơi bà T và ông H ở. Tại đây, người đàn ông dùng dao rựa chém người trong phòng. Ông H chạy được ra ngoài, bà T ở trong phòng tiếp tục bị chém. Sau khi chém người, nghi phạm đi bộ rời khỏi phòng trọ.

Hình ảnh nghi phạm cầm rựa xông vào phòng trọ của hai nạn nhân.

Kết quả xác minh ban đầu xác định nghi phạm là Mai Xuân Tùng (48 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai). Tùng từng có quan hệ tình cảm với bà T trước đây. Trong khi đó, bà T và ông H sống với nhau như vợ chồng. Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Hà, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Ông H bỏ chạy ra ngoài trong tình trạng thương tích vùng bụng.

Ngày 20-10, Tùng đến phòng trọ tìm bà T gây sự. Tuy nhiên, lúc này bà T và ông H đã bỏ đi. Đến ngày 23-10, Tùng quay lại phòng trọ, dùng rựa chém hai người trọng thương.

Công an xã Đắk Hà huy động nhiều lực lượng truy xét nóng hướng di chuyển của nghi phạm; đồng thời phợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, công an nghi vấn, nghi phạm sử dụng xe máy 81R4-5088 để tẩu thoát.