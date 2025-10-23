Chém vợ tử vong vì bị cằn nhằn không lo làm ăn

Ngày 23-10, Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự ông Phan Văn Liêm (50 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, chiều 21-10, ông Liêm ngồi uống rượu một mình tại nhà. Đến tối cùng ngày, giữa ông và bà LTL (47 tuổi, vợ ông Liêm) xảy ra cự cãi nên ông Liêm nghỉ uống rượu bỏ vào phòng. Lúc này, bà L nằm võng và tiếp tục cằn nhằn, cho rằng ông Liêm không lo làm ăn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ ông Phan Văn Liêm để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: TT

Tức giận, ông Liêm dùng cây dao tự chế trong phòng ngủ đi ra chỗ bà L đang nằm, chém vào vùng hông bên trái gây thương tích, rồi mang dao vào phòng ngủ.

Khi nghe bà L có lời lẽ thách thức, ông Liêm tiếp tục đi ra và dùng cán dao đánh vào người bà L nhiều cái; sau đó, bỏ vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà L được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa cấp cứu, nhưng khi đến bệnh viện thì phát hiện bà đã tử vong.

Sáng hôm sau, khi hay tin vợ tử vong, ông Liêm đã đến Công an phường Mỹ Thới đầu thú và giao nộp hung khí gây án.