Bắt diễn viên sự kiện trộm tài sản của Hoa hậu Mexico

Theo đó, rạng sáng ngày 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) đã đến cơ quan Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt trình báo việc bị mất túi xách. Bên trong túi này chứa nhiều tài sản có giá trị gồm thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác… Chị bị mất cắp khi tham gia sự kiện Lễ hội Trà Quốc tế 2025 tại quảng trường Lâm Viên.

Đối tượng Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 10 giờ truy xét, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản của Hoa hậu Mexico là Nguyễn Lâm Thái (SN 2000, trú tại TP Hồ Chí Minh), là diễn viên cũng tham gia sự kiện Lễ hội Trà Quốc tế 2025.

Công an trao trả lại tài sản cho hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle.

Tại cơ quan Công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho hoa hậu Mexico.

Nhận lại tài sản của mình, hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an. Chính cô cũng không ngờ có thể nhận lại đầy đủ tài sản đã bị mất trộm tại một sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự.