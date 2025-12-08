Khởi tố, bắt tạm giam kẻ trộm túi xách của Hoa hậu Mexico ở Đà Lạt

Nguyễn Lâm Thái bị tạm giữ sau vài giờ trộm cắp tài sản của Hoa hậu Mexico ở Quảng trường Lâm Viên.

Ngày 8-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ phường Bến Cát, TP HCM). Lâm là nghi phạm trộm cắp chiếc túi xách của chị Leon Yuriar Angela Michelle - Hoa hậu Mexico (Miss Cosmo Mexico) vào ngày 6-12.

Điều tra ban đầu, tối 6-12, chị Leon Yuriar Angela Michelle cùng nhiều Hoa hậu quốc tế khác tham dự sự kiện diễn ra ở Quảng trường Lâm Viên. Sau đó, người đẹp này phát hiện túi xách của mình đã bị kẻ gian lấy cắp nên trình báo.

Chỉ sau vài giờ vào cuộc điều tra, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt xác định Nguyễn Lâm Thái đã lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico với nhiều tài sản giá trị bên trong.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trao lại túi xách bị mất cắp cho chị Leon Yuriar Angela Michelle - Hoa hậu Mexico.

Thái khai nhận có tham gia biểu diễn sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên nêu trên. Sau đó, nam thanh niên này lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico, bên trong có thẻ tín dụng, máy ảnh, tiền mặt.

Trước khi trộm cắp túi xách của Hoa hậu Mexico, ngày 14-8-2025, TAND Khu vực 19 – TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Lâm Thái 1 năm 2 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Trộm cắp tài sản"; thời gian thử thách 2 năm 4 tháng. Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành án tù treo, nam thanh niên này tiếp tục trộm cắp tài sản như nêu trên.

Ngày 7-12, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định khen thưởng đột xuất và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vì thành tích truy xét, bắt nhanh Nguyễn Lâm Thái, lấy lại được tài sản cho Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle chỉ sau vài giờ.