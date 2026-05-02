Cho học sinh vay lãi nặng, gã thanh niên bị tạm giữ hình sự

Ngày 1/5, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Ninh (SN 1983, trú tại tổ 1, khu Liên Phương, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đỗ Ngọc Ninh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 4/2025 đến tháng 4/2026, Ninh cho 4 học sinh vay tiền dưới hình thức "lãi nằm", với mức lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu tài chính của các em, đối tượng cho vay nhanh, không cần thủ tục, nhưng áp dụng lãi suất cao, buộc người vay phải trả lãi hằng ngày.

Đáng chú ý, khi các em chậm trả tiền lãi, Ninh gây áp lực, đe dọa, ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập. Qua xác minh, số tiền Ninh thu lợi bất chính lên đến hàng chục triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.