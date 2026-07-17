8 năm sau vụ cháy Carina, tòa buộc chủ đầu tư và đơn vị quản lý cùng bồi thường

Ngày 16/7, sau một ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên án sơ thẩm lần hai đối với phần trách nhiệm dân sự trong vụ Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại chung cư Carina năm 2018 khiến 13 người chết và 72 người bị thương.

Hai doanh nghiệp phải liên đới bồi thường

HĐXX tuyên buộc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh (chủ đầu tư) và Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SEJCO - đơn vị quản lý, vận hành chung cư) có trách nhiệm liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án.

Theo đó, hai công ty phải hoàn trả hơn 6 tỷ đồng cho 6 doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả cho các nạn nhân.

Tòa cũng chấp nhận một phần yêu cầu của các bị hại, buộc hai doanh nghiệp bồi thường hơn 2 tỷ đồng. Đối với những trường hợp chưa cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại, HĐXX dành quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.

Không xem xét yêu cầu phân chia tỷ lệ lỗi

Trước đó, tại phiên tòa, đại diện Công ty Hùng Thanh cho biết doanh nghiệp đã bồi thường, hỗ trợ các bị hại tổng cộng 108 tỷ đồng, trong đó đề nghị HĐXX ghi nhận hơn 72 tỷ đồng là chi phí khắc phục hậu quả, hơn 30 tỷ đồng còn lại là khoản hỗ trợ tự nguyện.

Phía chủ đầu tư đề nghị xác định SEJCO chịu 70% trách nhiệm, Hùng Thanh chịu 30%; đồng thời buộc SEJCO hoàn trả hơn 50,5 tỷ đồng, tương ứng 70% khoản chi phí khắc phục hậu quả mà Hùng Thanh đã chi.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng yêu cầu xác định cụ thể tỷ lệ lỗi và trách nhiệm bồi thường giữa Hùng Thanh và SEJCO, cũng như yêu cầu buộc SEJCO hoàn trả khoản tiền chủ đầu tư đã bồi thường, nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án này nên không xem xét.

Theo HĐXX, hồ sơ vụ án có căn cứ xác định lỗi thuộc về hai bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Tùng; trách nhiệm bồi thường dân sự thuộc về cả Công ty Hùng Thanh và SEJCO.

Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận các tầng cao của chung cư Carina để đưa nhiều phụ nữ, trẻ em, người già thoát khỏi đám cháy rạng sáng 23/3/2018. Ảnh: Quỳnh Trần

Vì sao phần bồi thường phải xét xử lại?

Cuối năm 2023, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần đầu, tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn (cựu Trưởng ban quản lý chung cư Carina) 8 năm tù và Nguyễn Văn Tùng (cựu Giám đốc Công ty Hùng Thanh) 6 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX khi đó tách yêu cầu bồi thường của một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thành vụ án dân sự khác khi các bên có yêu cầu.

Sau bản án, ông Tùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; một bị hại kháng cáo đề nghị hủy phần bản án dân sự. Công ty Hùng Thanh cũng kháng cáo, đề nghị xác định rõ tỷ lệ lỗi và trách nhiệm bồi thường giữa Công ty Hùng Thanh, SEJCO và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Tháng 7/2025, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận một phần kháng cáo của ông Tùng, giảm án còn 5 năm tù.

Đối với phần dân sự, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị hại, tuyên hủy án để xét xử lại.

Theo HĐXX, sau vụ cháy Công ty Hùng Thanh đã bồi thường cho các bị hại, song cấp sơ thẩm chưa xem xét yêu cầu buộc SEJCO liên đới bồi thường mà tách thành vụ án dân sự khác. Cấp sơ thẩm cũng chưa làm rõ mức độ lỗi và trách nhiệm bồi thường của từng bên, nên cần xét xử lại để giải quyết toàn diện vụ án.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (trái) và Nguyễn Văn Tùng nghe tuyên án năm 2023. Ảnh: Hải Duyên

Vụ cháy khiến 13 người chết xảy ra thế nào

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h15 ngày 23/3/2018, tia lửa phát ra từ một xe Attila trong tầng hầm chung cư Carina làm bùng phát hỏa hoạn. Do hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động, khói, khí nóng và khí độc nhanh chóng lan theo buồng thang thoát hiểm lên các tầng.

Vụ cháy khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương; gần 500 xe máy và 81 ôtô bị thiêu rụi.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Tuấn biết hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư không hoạt động nhưng không kịp thời khắc phục. Ông Tùng còn cho đơn vị quản lý một tòa nhà khác mượn máy bơm bù áp, khiến khi xảy ra cháy, Carina không có thiết bị để hỗ trợ khống chế đám cháy.

HĐXX sơ thẩm xác định ông Tuấn, với vai trò Trưởng ban quản lý chung cư, là người chịu trách nhiệm chính do biết rõ hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động nhưng không kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư sửa chữa, thay thế để bảo đảm an toàn.