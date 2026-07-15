Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

3 người bị phạt 52 triệu đồng vì làm lộ bí mật nhà nước qua Facebook, Zalo

Sự kiện: Tin pháp luật

Đăng tải tài liệu lên Facebook, gửi qua Zalo và lưu giữ tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước trái quy định, 3 cá nhân vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt tổng cộng 52 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và rà soát địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phát hiện 3 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại xã Sóc Sơn, Hà Nội. 

3 người bị phạt 52 triệu đồng vì làm lộ bí mật nhà nước qua Facebook, Zalo. Ảnh: Công an TP Hà Nội

3 người bị phạt 52 triệu đồng vì làm lộ bí mật nhà nước qua Facebook, Zalo. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Các trường hợp vi phạm gồm: đăng tải tài liệu có nội dung bí mật nhà nước lên Facebook, truyền đưa tài liệu qua Zalo và lưu giữ tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước trái quy định.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân theo Điều 22, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền phạt 52 triệu đồng. Các cá nhân đã thừa nhận vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung, giao nộp tài liệu và cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sao chụp, lưu giữ, truyền đưa hoặc đăng tải tài liệu có nội dung bí mật nhà nước trên Internet và các ứng dụng mạng xã hội; đồng thời nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Đăng tin sai về bầu cử Quốc hội, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu
Đăng tin sai về bầu cử Quốc hội, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu

Ngày 10/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa xử lý trường hợp đăng tải bình luận bịa đặt, sai sự thật trên mạng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phúc Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/07/2026 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN