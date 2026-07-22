Lẻn vào nhà qua ô thông gió, dùng dao cướp tài sản của người mẹ trẻ đang ngủ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Minh Sơn (SN 2007, trú xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 23 giờ ngày 17/7, Sơn đột nhập vào nhà chị N.T.V.A. (SN 1998, trú xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) qua ô thông gió nhà vệ sinh khi nạn nhân đang ngủ cùng hai con nhỏ. Bị phát hiện, đối tượng lấy dao tại khu vực bếp khống chế chị V.A., cướp một dây chuyền vàng tây khoảng 2 chỉ và một điện thoại iPhone 12 Pro Max rồi bỏ trốn.

Hình ảnh trích xuất từ camera gia đình về đối tượng gây án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tiếp nhận tin báo vào sáng 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng hành động manh động, liều lĩnh khi đột nhập vào nhà chỉ có phụ nữ và trẻ em. Đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Hoàng Minh Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Từ Liêm, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên tối 17/7 bắt xe khách từ Lào Cai xuống Phú Thọ với mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đột nhập vào nhà chị V.A. và bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao khống chế nạn nhân rồi cướp tài sản để tẩu thoát.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm con dao gây án, dây chuyền vàng, điện thoại iPhone 12 Pro Max cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.