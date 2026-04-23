Triệt phá tụ điểm đánh bạc toàn 'quý bà' ở Đà Nẵng

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc quy mô tại phường Hải Châu, do Hồ Thị Đông Phương (SN 1985 phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) tổ chức và điều hành.

Đáng chú ý, ổ bạc này chủ yếu quy tụ các đối tượng là phụ nữ, nhiều người đã lớn tuổi nhưng vẫn sa đà vào cờ bạc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua theo dõi, lực lượng trinh sát phát hiện tụ điểm hoạt động tinh vi, có tổ chức nhằm đối phó cơ quan chức năng. Đến 18h ngày 21/4, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra căn nhà tại K136/40 Hải Phòng, nơi Phương thuê và trực tiếp quản lý. Tại đây, 11 đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc dưới hình thức “binh 13 lá” ăn tiền.

Danh sách người tham gia cho thấy phần lớn là phụ nữ trung niên, thậm chí có người trên 70 tuổi. Các đối tượng khai nhận sau mỗi ván bài sẽ nộp cho Phương 600.000 đồng tiền xâu.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ cuối năm 2025 đến khi bị triệt phá, tụ điểm này đã hoạt động thường xuyên, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.