Thuê người cảnh giới, tổ chức đánh bạc trên sông Hồng
Ngày 19/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 14 đối tượng. Hiện Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Trước đó, qua hoạt động nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phát hiện 1 ổ nhóm các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng, TP Hà Nội.
Các đối tượng trong ổ nhóm.
Ngày 12/2, tại khu vực đường Bát Tràng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng, 2 thuyền, 4 ô tô cùng nhiều điện thoại di động có liên quan. Bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước phức tạp, ít người chú ý vào ban đêm cũng như lựa chọn địa điểm phạm tội ở giáp ranh giữa TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Để được đánh bạc, các con bạc phải được người quen của các đối tượng giới thiệu. Hằng ngày, các đối tượng sẽ tập trung tại khu vực cây xăng Xuân Quan, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên và được các đối tượng cảnh giới chờ sẵn đưa ra xuống thuyền nhỏ neo đậu ở bờ sông Bắc Hưng Hải rồi di chuyển ra thuyền lớn để trôi hoặc neo đậu trên sông Hồng, xã Bát Tràng, TP Hà Nội.
Công an TP Huế đã điều tra, khởi tố 16 bị can về hành vi "Đánh bạc" với tổng số tiền hơn 41 tỉ đồng, trong đó có một người đánh bạc lên đến 39 tỉ đồng
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/02/2026 21:46 PM (GMT+7)