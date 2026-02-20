Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Thuê người cảnh giới, tổ chức đánh bạc trên sông Hồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 19/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 14 đối tượng. Hiện Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trước đó, qua hoạt động nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phát hiện 1 ổ nhóm các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng, TP Hà Nội.

Các đối tượng trong ổ nhóm.

Các đối tượng trong ổ nhóm.

Ngày 12/2, tại khu vực đường Bát Tràng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng, 2 thuyền, 4 ô tô cùng nhiều điện thoại di động có liên quan. Bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước phức tạp, ít người chú ý vào ban đêm cũng như lựa chọn địa điểm phạm tội ở giáp ranh giữa TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Để được đánh bạc, các con bạc phải được người quen của các đối tượng giới thiệu. Hằng ngày, các đối tượng sẽ tập trung tại khu vực cây xăng Xuân Quan, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên và được các đối tượng cảnh giới chờ sẵn đưa ra xuống thuyền nhỏ neo đậu ở bờ sông Bắc Hưng Hải rồi di chuyển ra thuyền lớn để trôi hoặc neo đậu trên sông Hồng, xã Bát Tràng, TP Hà Nội.

Một người đàn ông ở Huế đánh bạc 39 tỉ đồng trong 1 tháng
Một người đàn ông ở Huế đánh bạc 39 tỉ đồng trong 1 tháng

Công an TP Huế đã điều tra, khởi tố 16 bị can về hành vi "Đánh bạc" với tổng số tiền hơn 41 tỉ đồng, trong đó có một người đánh bạc lên đến 39 tỉ đồng

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo X. Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/02/2026 21:46 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN