Sắm quân phục, cấp bậc hàm công an và thẻ đảng viên giả để lừa “chạy” án

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để xét xử Lê Thiên Vũ (SN 1982, trú tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Duy Thanh Châu (SN 1981, ở phường Phú Thạnh, TP HCM) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987, ở xã Phúc Thọ, Hà Nội); Phạm Thụy Xuân Khoa (SN 1979, trú phường Bảy Hiền, TP HCM); Vương Thị Quỳnh Phương (SN 1985, ở phường Láng, Hà Nội); Trần Hoàng Thúy (SN 1990, trú phường Long Hoa, Tây Ninh); Phan Văn Ngọc (SN 1971, ở phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai); Nguyễn Văn Hợp (SN 1971, ở phường Nhiêu Lộc, TP HCM); Phan Tấn Lực (SN 1979, trú phường Điện Bàn, Quảng Nam) và Trần Thị Tám (SN 1985, ở phường Nhiêu Lộc, TP HCM) cũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh minh hoạ.

Theo cáo buộc, dù không công tác trong ngành Công an nhân dân nhưng để tạo thêm được nhiều mối quan hệ và cơ hội chiếm đoạt tài sản của người khác nên khoảng tháng 11-2023, Lê Thiên Vũ và Nguyễn Duy Thanh Châu đã thuê các đối tượng trên mạng xã hội Facebook làm giả 2 thẻ đảng viên mang tên Vũ và Châu cùng 1 quyết định kết nạp Đảng viên mang tên Châu.

Vũ mua trang phục của lực lượng An ninh nhân dân cùng 2 biển tên Nguyễn Duy Thanh Châu và Lê Thiên Vũ của mội đối tượng trên mạng xã hội Facebook (không xác định được nhân thân) với giá 6 triệu đồng. Cả hai chụp ảnh chân dung với bộ quân phục trên và đeo cả cấp hàm.

Vũ cùng Châu sử dụng 2 thẻ đảng viên giả và cho Nguyễn Tiến Dũng xem rồi giới thiệu mình là cán bộ công tác tại Bộ Công an.

Thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12-2023, bà Phạm Thị Kim L. (SN 1966, ở TP HCM) có nhu cầu xin cho người quen là Nguyễn Vu Trung- người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được tại ngoại.

Thông qua giới thiệu của người quen, bà L. đã gặp Dũng để nhờ xin cho anh Trung được tại ngoại. Do nghĩ Vũ và Châu là công an nên Dũng đã liên hệ với 2 bị can này để nhờ xin cho anh Trung được tại ngoại.

Khi đó, Vũ liên hệ nhờ Phạm Thụy Xuân Khoa. Khoa đồng ý và tiếp tục nhờ Phan Văn Ngọc. Ngọc đồng ý, rồi liên hệ với Trần Hoàng Thúy và Bùi Thị Hồng Hiên. Do Hiên và Thúy đang ở cùng nhau nên cả hai đã thống nhất để Thúy liên hệ nhờ Vương Thị Quỳnh Phương giúp đỡ.

Cáo trạng cho rằng, dù không có khả năng xin được tại ngoại nhưng Phương vẫn đồng ý nhận lời và sau đó liên hệ với một đối tượng tên Đạt (chưa xác định được nhân thân) để xin cho anh Trung được tại ngoại.

Đạt yêu cầu Phương chi số tiền 1,5 tỷ đồng để giúp đỡ. Phương nói Hiên và Thúy phải chi phí mức 3 tỷ đồng. Sau đó, Hiên và Thúy báo lại cho Ngọc và Khoa tiền “chạy tại ngoại” là 3,5 tỷ đồng. Tiếp đó, Khoa báo lại cho Vũ chi phí hết 4,5 tỷ đồng.

Để bà Loan và Khoa tin tưởng, Ngọc giới thiệu với Khoa rằng, Hiên và Thúy là cấp dưới của Ngọc. Trong khi đó, Vũ, Dũng và Châu thống nhất sẽ giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Công an và Dũng là lãnh đạo của Vũ và Châu, sẽ giúp Trung được tại ngoại với mức giá 6 tỷ đồng.

Vũ và Châu đã cùng Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Thụy Xuân Khoa, Trần Hoàng Thúy, Bùi Thị Hồng Hiên, Vương Thị Quỳnh Phương, Phan Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hợp, Phan Tấn Lực và Trần Thị Tám đưa ra các thông tin gian dối như có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo ngành công an, có khả năng xin tại ngoại cho Trung.

Đặc biệt, Vũ và Châu còn sử dụng thẻ đảng viên giả của Châu để bà L. tin tưởng giao tiền, rồi cùng nhau chiếm đoạt… Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 26-12-2023 đến 16-1-2024, các bị can đã yêu cầu bà L. chuyển tổng số hơn 2,7 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt.